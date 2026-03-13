“대표팀 패기와 기세로 이 자리 왔다” “도미니카 선발 산체스, 까다로운 투수” 류지현 감독 “홈런 많은 팀 실투 줄여야”

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 야구대표팀의 주장 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 2026 WBC 도미니카공화국과 8강 토너먼트를 앞두고 “경기를 되돌아봤을 때 후회가 남지 않았으면 좋겠다”며 “어떤 결과가 나오든 후회하지 않고 최선을 다하는 경기를 펼치겠다”고 다짐했다.

이정후는 13일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 공식 훈련을 마치고 기자회견에 참석해 “도미니카공화국 선수들은 대부분 이름값이 있고 TV에서 보던 스타 플레이어”라며 “(대표팀 동료들이) 주눅들 수 있는 상황이지만 우리도 그들 같은 프로 선수”라고 강조했다.

한국과 도미니카공화국의 8강전은 14일 오전 7시 30분 같은 장소에서 열린다.

도미니카공화국의 선발로 나서는 특급 좌완 크리스토페르 산체스(필라델피아 필리스)에 관해선 “모두가 알고 있는 것처럼 최고의 투수”라며 “나 역시 상대해봤지만 까다로운 선수”라고 했다.

이어 “산체스를 상대해본 (대표팀 동료) 저마이 존스(디트로이트 타이거스)와 함께 그의 특징을 동료들에게 알려주고 있다”며 “최고 투수들을 상대하는 것 자체가 한국 야구엔 큰 자산이 될 것 같은데, 잘 분석해서 좋은 결과를 끌어내겠다”고 덧붙였다.

도미니카공화국의 선발로 예고된 1996년생 왼손투수 산체스는 2021년부터 2025년까지 MLB 통산 104경기에 출전했고, 지난 시즌엔 13승 5패, 평균자책점 2.50을 기록하며 212개의 삼진을 잡아냈다.

산체스는 무시무시한 성적을 냈지만, 그를 상대해본 이정후와 존스는 나쁘지 않은 성적을 거뒀다. 이정후는 2025시즌 산체스를 만나 3타수 1안타 1삼진, 존스는 3타수 2안타 1삼진을 기록했다.

이정후는 마치 적진 같은 론디포파크의 분위기를 경계했다. 전날 같은 장소에서 열린 도미니카공화국과 베네수엘라의 조별리그 마지막 경기를 관중석에서 직접 관람한 이정후는 “여기는 미국이지만 마치 도미니카공화국의 홈구장 같은 압도적인 응원이 펼쳐진다”며 “이런 분위기에서 우리의 플레이에 집중하는 것이 중요하다”고 말했다.

아울러 “지금 대표팀엔 운과 좋은 기운이 가득 차 있다”며 “패기와 기세로 이 자리에 온 것 같다. 이 분위기를 이어가겠다”고 다짐했다.

대표팀 류지현 감독도 “도미니카공화국은 세계 최고 수준의 선수들이 모인 강팀”이라며 “그러나 우리 대표팀의 좋은 분위기라면 충분히 해낼 수 있다고 생각한다”고 각오를 전했다.

그러나 류 감독은 “역대 대표팀이 이렇게 좋은 분위기를 형성하면서 경기한 적이 없다”며 “기량 이상의 힘이 나올 수 있다”고 강조했다. 다만 “도미니카는 홈런도 많이 치는 팀이기 때문에 우리 투수들이 더 집중하면서 실투를 줄여야 한다”고 경계심도 내비쳤다.