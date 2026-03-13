[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군 인구가 6개월여 만에 반등한 것으로 나타났다.

12일 영양군에 따르면 전날 기준 주민등록 인구가 1만6003명을 기록했다.

이는 지역이 생긴 이래 가장 인구가 적었던 지난해 8월(1만5165명)과 비교해 800여명이 늘었다.

영양군은 2조6000억원 규모의 양수발전소 유치에 따른 936억원의 지역지원금, 150여개의 상시 일자리 확보 등을 인구 증가의 주요 요인으로 꼽았다.

또 한울원전 방사선비상계획구역 편입에 따른 지역자원 시설세 연간 92억원 확보, 농어촌 기본소득 시범 실시 등도 한몫한 것으로 보고 있다.

영양군은 1970년대에 인구가 7만명을 넘기도 했으나 이후 지속적인 감소세를 보이며 소멸 위기 지역으로 꼽혀 왔다.

군은 앞으로 남북9축 고속도로 건설 등이 이어지면 인구는 더 늘어날 것으로 전망했다.

영양군 관계자는 “인구 1만 6000명 돌파는 작지만 강한 영양군민들의 화합이 만들어낸 기적”이라며 “기적이 또다른 기적을 낳을 수 있도록 지방 소멸 위기를 극복하는 대한민국 농촌의 롤모델이 되겠다”고 밝혔다.