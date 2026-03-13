군사작전 지지 42% vs 반대 40% 공격 지속 의견은 증가…반대 여론은 감소

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국의 대이란 군사작전이 13일째 이어지는 가운데 이를 중단해야 한다는 미국 내 여론이 더 우세한 것으로 나타났다.

워싱턴포스트(WP)가 지난 6∼9일 미국 성인 1005명을 대상으로 실시해 12일(현지시간) 공개한 여론조사(표본오차 ±3.6%포인트)에 따르면, ‘미국이 이란에 대한 군사 공격을 중단해야 하는가, 지속해야 하는가’라는 질문에 중단해야 한다는 응답이 42%, 계속해야 한다는 응답은 34%로 집계됐다.

다만 공격 직후인 3월 1일 조사와 비교하면 공격 지속 의견은 25%에서 34%로 증가했고, 중단해야 한다는 응답은 47%에서 42%로 감소했다고 WP는 전했다.

특히 공화당원과 무당파, 여성, 65세 이상 고령층에서 ‘공습 지속’ 응답률이 두 자릿수 증가한 것으로 나타났다.

‘미국의 대이란 군사작전을 지지하는가, 반대하는가’라는 질문에는 지지 42%, 반대 40%로 여론이 팽팽하게 갈렸다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 17%였다.

공습 직후의 여론조사에서 ‘트럼프 대통령의 이란 공습’을 39%가 지지하고 52%가 반대했던 것과 비교하면 반대 여론이 상당히 줄어든 것이라고 WP는 분석했다.

WP는 이번 조사 질문에서 트럼프 대통령의 이름이 빠지면서 ‘잘 모르겠다’는 응답이 늘어난 것으로 보인다고 분석했다. 대통령 개인에 대한 평가가 그의 정책에 대한 사람들의 의견을 좌우하는 경향이 있기 때문이다.

또 행정부가 대이란 군사작전의 목표에 대해 명확히 설명했냐는 질문에는 35%가 ‘그렇다’고 답했고, 65%는 ‘그렇지 않다’고 답했다.

‘미국의 대이란 군사작전이 장기적으로 미국의 안보에 기여할 것으로 보느냐’는 질문에 응답자의 53%는 그렇지 않다고 답했고, 46%는 기여할 것이라고 답했다.

트럼프 대통령은 미국과 동맹국 안보에 위협이 되는 이란의 핵 보유를 차단하기 위해 군사작전이 불가피했다는 입장이다.

그는 최근 이란 전쟁과 관련해 “우리가 이겼다”고 주장하면서도 임무가 완료될 때까지 군사작전을 계속하겠다는 입장을 밝혔다.