중소벤처기업부 주관 ‘2026년 소공인 복합지원센터 구축·운영사업’ 선정 2028년 1월 개소 목표… 지역 제조업 경쟁력 강화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2026년 소공인 복합지원센터 구축·운영사업’에 선정되어 국비 25억 원과 시비 9억 원 등 총 34억 원의 외부 재원을 확보했다.

이번 선정으로 그동안 전액 구비로 추진될 예정이던 패션·봉제 산업 지원시설 ‘강북패션플랫폼’ 건립 사업에 국·시비가 투입되면서 구 재정부담을 경감하고 사업 추진의 안정성을 높이게 됐다.

강북패션플랫폼은 지하 1층, 지상 5층, 연면적 1201.87㎡ 규모로 조성될 예정이며, 건립 예정지는 송중문화정보도서관 부지(도봉로20나길 6)로, 미아동 의류·봉제(C14 업종) 집적지구 내에 위치해 있다.

이 시설은 패션·봉제 제작부터 창업, 교육, 정보 제공까지 원스톱으로 지원하는 복합 지원시설로 조성된다. 패션 스타트업 육성과 제작 교육 공간, 정보 교류 및 협력 공간 등을 마련해 지역 소공인의 경쟁력을 높이고 강북구 패션·봉제 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 핵심 거점으로 활용될 예정이다.

공사는 올해 4월 착공해 2027년 11월 준공을 목표로 추진되며, 이후 2027년 12월 한 달간 시범운영을 거쳐 2028년 1월 정식 개소할 계획이다.

이순희 강북구청장은 “이번 국·시비 확보로 강북패션플랫폼 건립 사업을 보다 안정적으로 추진할 수 있게 됐다”며 “2028년 개소를 목표로 사업을 차질 없이 추진해 강북구의 핵심 제조업인 패션·봉제 산업의 경쟁력을 높이고 지역 산업 생태계를 강화해 나가겠다”고 말했다.