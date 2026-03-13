[헤럴드경제=김영철 기자] 구글이 인공지능(AI)으로 도시 지역 돌발 홍수를 최대 24시간 전에 예측하는 시스템을 발표했다.

구글은 전 세계 150개국에서 수집한 홍수 관련 데이터셋 ‘그라운드소스’와 이를 활용한 ‘도시돌발홍수’ 모델을 12일(현지시간) 공개했다.

구글은 AI 모델 제미나이를 활용해 500만 건 이상의 뉴스 기사와 공공 기록을 분석하고 실제 홍수 발생 여부와 날짜·위치정보 등을 구조화한 데이터로 추출해 260만 건의 홍수 사례를 확보했다. 이어 이 데이터를 구글 지도에 반영해 실제 홍수가 발생한 지리 경계를 파악하고, 이어 돌발 홍수에 초점을 맞춘 데이터를 구축한 결과 도시 지역 돌발 홍수를 24시간 전에 예측할 수 있는 모델을 만들었다.

구글은 이 모델과 미 국립기상청(NWS)의 홍수 경보 시스템을 비교한 결과 유사한 수준의 ‘재현율’과 ‘정밀도’를 보였다. 실제 발생한 홍수 중에 사전에 경보를 발령한 비율을 뜻하는 재현율은 구글 모델이 32%로 NWS의 22%보다 높았고, 모델이 경보를 발령한 이후 실제로 홍수가 발생한 비율은 구글 모델이 26%로, NWS의 44%보다 낮았다. 이는 구글 모델이 NWS보다 홍수를 더 많이 포착하지만, 그만큼 허위 경보도 많다는 의미다.

다만 구글은 재현율을 높이면 정밀도가 떨어지고, 정밀도를 제고하면 재현율이 낮아지는 관계이므로 임계치를 수정해 모델의 성능을 조절할 수 있다고 설명했다.

특히 구글은 NWS가 고밀도 레이더망과 지상 관측 장비에 의존하는 반면 자사 모델은 전 세계 어디서나 이용할 수 있는 위성·기상 데이터만으로 이와 같은 성능을 달성했다고 강조했다. 이에 따라 이 모델은 기상 관측 관련 인프라가 부족한 개발도상국 등에 특히 유용할 것으로 전망된다.

구글은 이렇게 예측한 결과를 자사의 재난정보 플랫폼 ‘플러드허브(Flood Hub)’를 통해 실시간으로 무료 제공하며, 그라운드소스 데이터셋도 개방형(오픈소스)으로 공개해 연구자와 기관이 활용할 수 있도록 할 계획이다.

다만 구글은 규제 등을 이유로 한국은 이 서비스 대상에서 제외했다.

구글은 ‘도시돌발홍수’ 모델에 대해 자사의 대형언어모델(LLM)이 위기 대응 분야에서 실질적으로 활용 가능한 성과를 낸 첫 사례라고 설명했다. 구글은 향후 이 같은 방법론을 홍수뿐 아니라 산사태, 폭염 등 다른 자연재해 데이터에도 적용할 수 있다고 덧붙였다.