서울시, 510개 일반·도시고속도로 하루 교통량 분석 평일·휴일 교통량 2년째 감소…“대중교통 이용 늘어” 남산1호터널·올림픽대로, 도심·도시고속도로 중 1위

[헤럴드경제=손인규 기자] 지난해 한 해 동안 서울 시내 도로를 오간 차량은 전년 대비 1만대 줄어든 평일 하루 평균 983만5000대인 것으로 나타났다. 2년째 지속해서 감소하는 추세로 자가용 대신 대중교통을 이용하는 시민이 점차 늘고 있다는 분석이다.

또 가장 많이 붐비는 곳으로는 도시고속도로 중에는 올림픽대로(23만9000대), 도심 도로로는 남산1호터널(7만1000대) 이었다. 가장 막히는 곳은 각각 우정국로(평균 통행속도 시속 16.1㎞)와 북부간선도로(시속 36.8㎞)였다.

서울시는 지난해 시내 134개 지점 교통량과 510개 주요 도로 통행속도의 데이터 분석 결과를 최근 발표했다.

14일 서울시에 따르면 우선 평일 기준 서울 시내 도로의 하루 교통량은 전년(984만5000대) 대비 1만대 줄어든 983만5000대로 나타났다. 휴일도 864만4000대에서 863만대로 1만4000대 감소했다. 평균 통행속도는 시속 기준 평일 21.7㎞, 휴일 23.9㎞로 평일과 주말 모두 전년과 비슷한 수준이었다.

도시고속도로 중에서는 올림픽대로 교통량이 하루 23만9000대로 가장 많았고, 다음이 강변북로(22만대)였다. 가장 막히는 곳은 지난해(시속 39.6㎞)에 이어 평균 통행속도 시속 36.8㎞의 북부간선도로였다.

중구·종로구 등 도심 내 24개 지점 하루 평균 교통량은 전년 대비 6000대 증가한 91만1000대였고, 37개 도로 평균속도(시속 기준)는 0.4㎞ 감소한 18.0㎞로 나타났다.

도심 도로 중 교통량이 가장 많은 곳은 남산1호터널로 하루 평균 7만1000대가 통행했고 사직로와 세종대로(시청역)가 뒤를 이었다.

서울 시내 도로 중 가장 막히는 곳은 교차로 간격이 좁고 집회·행사가 많은 우정국로였으며 평균 통행속도는 시속 16.1㎞에 그쳤다.

월별로는 1월 교통량이 953만9000대로 가장 적고, 11월이 1003만8000대로 가장 많았다. 요일별로는 금요일이 1026만대로 가장 많고 일요일이 840만5000대로 가장 적었다. 통행속도(시속 기준)도 이에 비례해 금요일이 21.5㎞로 가장 느리고, 일요일이 24.7㎞로 가장 빨랐다.

시간대별 통행속도(시속 기준)는 퇴근 시간대(오후 6~8시)가 19.8㎞로 출근 시간대(오전 7~9시) 22.5㎞/h에 비해 느렸고, 주말의 경우 오후 4~5시가 21.4㎞로 가장 느렸다.

여장권 서울시 교통실장은 “교통량과 통행속도 자료는 시민 삶과 직결된 도로소통 현상을 알 수 있는 자료로 다양한 연구에 활용할 수 있도록 제공할 계획”이라며 “분석된 결과를 바탕으로 시민편의를 높이는 다양한 교통정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.