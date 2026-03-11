[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권)은 ‘재개발‧재건축 상담센터’가 개소 2년여 만에 누적 상담 실적 4000건을 돌파했다고 11일 밝혔다.

지난해 상담센터의 상담 건수는 2024년 대비 700여 건이 증가하며 2000건을 넘어섰다. 2023년 5월 센터 개소 이후 누적 상담 건수는 총 4183건이다.

현재 구는 도시미관과 주거환경 개선을 목표로 재개발‧재건축, 모아타운‧모아주택, 가로주택, 도심공공 복합주택사업 등 80여 개의 정비사업을 추진하고 있다.

구는 2023년 신길동에 이어 2024년 문래동에도 상담센터를 추가로 열었다.

이와 함께 매월 진행되는 ‘정비사업 아카데미’와 주민 요청 시 현장을 직접 방문하는 ‘찾아가는 주민설명회’를 운영하고 있다. 상담센터 개소 후부터 2025년 12월까지 총 29회 교육을 진행했다.

서울 동작구와 경기 광명시, 수원시 등이 영등포구의 운영 노하우를 문의한 데 이어, 최근에는 대전 중구 정비사업 신속 지원센터 관계자들이 직접 영등포 상담센터를 방문해 운영 사례를 벤치마킹했다.

최호권 영등포구청장은 “상담센터는 복잡한 정비사업 과정에서 주민들이 신뢰하고 찾을 수 있는 소통 창구”라며 “정확한 정보 제공으로 주민 이해를 돕고 정비사업이 투명하고 원활하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 전했다.

··