[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 지난 3일부터 관내 소상공인을 위한 창업·경영 컨설팅 센터를 직영 운영한다고 11일 밝혔다.

해당 사업은 기존의 일회성 상담이나 외부 기관 위탁 방식에서 벗어나, 구가 직접 전문가를 채용하고 ‘상설 지원 체계’를 구축한 것이 핵심이다.

특히 구는 접근성이 가장 뛰어난 청사 1층에 시설을 마련해 소상공인과 예비 창업자가 심층 상담을 받을 수 있도록 했다.

컨설팅 현장에서는 경영지도사로 27년 경력을 가진 전문 컨설턴트가 상주했다.

창업을 준비 중인 예비 창업자 또는 창업 초기 소상공인에게는 상권 분석, 경쟁 분석, 사업계획서 검토 및 보완 등 창업 지원을 진행한다.

기존 소상공인에게는 재무 전략, 원가 및 손익 분석, 경쟁사 및 시장분석 등 맞춤 지원을 펼친다.

조기 진단을 통해 단계별 1대1 컨설팅을 진행하며, 대상자별로 기본 3회 컨설팅(필요시 횟수 추가)을 제공한다.

구는 컨설팅 추진 이력과 모니터링을 통한 후속 관리를 강화해 해당 사업이 1회성에 그치지 않도록 적극 지원할 예정이다.

컨설팅 센터는 12월 31일까지 무료로 운영한다. 신청은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 동작구청 1층 ‘동작구 소상공인 창업 경영 컨설팅 센터’를 방문하거나 전화로 사전 예약하면 된다.

박일하 동작구청장은 “창업은 준비가 부족하면 위험이 크고, 매출이 정체되면 사업 지속이 어렵기 때문에 AI에 기반한 맞춤형 컨설팅을 마련했다”며, “앞으로도 소상공인 대상의 다양한 지원 프로그램을 운영해 지역 상권의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.