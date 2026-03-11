- AI·인프라 기업 중심 ‘K-문샷 기업 파트너십’ 출범

[헤럴드경제=구본혁 기자] 인공지능(AI)을 활용해 과학기술 연구생산성을 높이고 국가 미션을 해결하는 K-문샷(K-Moonshot) 프로젝트가 본격 가동된다.

과학기술정보통신부는 11일 서울 더플라자 호텔에서 국내 AI·인프라 기업과 첨단바이오·소재·미래에너지 등 미션 분야 기업과 함께 ‘K-문샷 추진전략 협력기업 업무협약식’을 체결했다고 밝혔다.

K-문샷 추진전략은 AI와 과학기술을 융합해 국가 핵심 미션을 해결하고 과학기술 혁신을 가속화하는 범국가 프로젝트다. 과학기술 AI 자원과 연구역량을 결집해 2030년까지 연구생산성을 2배로 높이고, 2035년까지 첨단바이오·소재·미래에너지·피지컬AI 등 8대 분야 12대 국가 미션 해결을 목표로 한다.

이번 협약식은 K-문샷을 구체적으로 이행하기 위한 첫 실행 조치다. 현재까지 K-문샷에 161개 기업이 협력 의사를 밝혔으며, 산업계와의 협력체계를 공고히 하기 위해 이번 업무협약을 추진하게 되었다.

특히 K-문샷은 AI 자원과 역량 결집이 핵심인 만큼, 협력의사를 밝힌 161개 기업 중 AI 모델·컴퓨팅·데이터 등 88개 AI·인프라 기업을 중심으로 ‘K-문샷 기업 파트너십’을 구축할 계획이다. 미션 분야 기업은 추후 구성될 ‘K-문샷 추진단’ 미션별 분과를 중심으로 협력하며, K-문샷 기업 파트너십과 연계해 협력하게 될 예정이다.

기업 파트너십은 ▷AI 모델 ▷컴퓨팅·네트워크 ▷데이터 등 3개 분과로 운영되며, AI 자원 제공 및 기술 협력, 공동 연구개발 및 실증, AI 기반 과학기술 생태계 조성 등을 추진한다.

또한 협력기업을 대상으로 연구데이터·GPU 등 인프라와 후속 사업화 지원 등 다양한 인센티브를 제공할 계획이다.

이날 행사에서는 협력기업과 관련 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등이 K-문샷의 성공적 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 미국·중국 등 주요국과 글로벌 빅테크가 AI 기반 과학기술 혁신 경쟁에서 속도전을 벌이고 있는 상황에서, 지금이 글로벌 기술 주도권을 좌우할 분수령이 될 수 있다는 데 공감했다. 이에, 우리나라도 산·학·연·관이 보유한 역량과 자원을 신속히 결집해 AI 기반 연구혁신의 속도를 높여야 한다는 데 의견을 같이하며 긴밀한 협력 의지를 다졌다.

배경훈 부총리는 “AI가 단순한 기술 발전을 넘어 과학기술 연구 방식 자체를 근본적으로 재설계하고 있는 지금이 국가 역량을 결집할 골든타임”이라며 “대한민국이 더 이상 기술을 따라가는 나라가 아니라 미래 기술을 선도하는 국가로 도약할 수 있도록, 미지의 우주를 향해 나아갔던 달 착륙선을 준비하는 사명감으로 ‘AI 아폴로 시대’를 향한 K-문샷을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.