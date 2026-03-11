진로 탐색, 창업 아이디어 도출 방법 등 교육

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) 대학일자리플러스센터는 청년들의 창업 역량 강화와 창업 진로 탐색을 지원하기 위해 ‘2026학년도 청년 창업 첫걸음: 아이디어로 시작하는 창업 특강’을 운영한다.

이번 특강은 재학생과 졸업생을 비롯해 창업에 관심 있는 지역 청년을 대상으로 오는 20일 오후 2시부터 3시간 동안 교내 학생회관 4층 진로취업전용강의실에서 대면 방식으로 운영된다.

특강은 청년 창업에 대한 이해를 높이고 창업 진로를 탐색할 수 있도록 구성됐다. 주요 교육 내용은 ▷청년 창업 트렌드 이해 ▷창업 진로 탐색 ▷창업의 기초 이해 ▷창업 아이디어 도출 방법 등으로, 참가자들이 창업을 하나의 진로 선택지로 인식하고 실질적인 창업 준비의 출발점을 마련할 수 있도록 돕는다.

특히 이번 프로그램은 창업 경험이 없는 학생들도 쉽게 이해할 수 있도록 아이디어 발굴 과정과 창업 접근 방법을 중심으로 진행되며, 창업에 대한 막연한 두려움을 줄이고 창업 가능성을 탐색하는 데 초점을 맞추고 있다.

신춘우(회계세무학과 교수) 대학일자리플러스센터장은 “최근 청년층 사이에서 창업이 새로운 진로 선택지로 주목받고 있다”며 “이번 특강을 통해 학생들이 창업 트렌드를 이해하고 자신의 아이디어를 기반으로 창업 가능성을 탐색하는 의미 있는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.