[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 공천관리위원회는 11일 6·3 지방선거 인천시장 후보로 유정복 현 시장의 공천을 확정했다.

공관위는 이날 보도자료를 통해 “경험과 성과, 그리고 미래 비전을 모두 갖춘 지도자인 유 시장의 공천을 확정했으며, 인천의 더 큰 도약을 위해 유 시장과 함께하겠다”라며 이같이 밝혔다.

이번 공천 확정 배경에 대해 공관위는 유 시장이 행정안전부 장관과 국회의원, 김포시장 등을 거친 점을 언급하며 “중앙과 지방 행정을 모두 경험한 대한민국 대표 행정가이자, 인천을 누구보다 깊이 이해하고 인천의 미래를 가장 체계적으로 준비해 온 지도자”라고 평가했다.

특히 민선 시장 재임 시절 성과를 높게 샀다. 공관위는 유 시장이 재정 정상화와 원도심·신도시 균형 발전, 경제 자유 구역 경쟁력 강화 등에 큰 역할을 했다고 보며 “위기 속에서도 인천의 재정 건전성과 도시 경쟁력을 동시에 끌어올린 검증된 리더십을 보여 줬다”고 강조했다.

공관위는 인천이 동북아 핵심 경제도시로 도약해야 한다는 점을 짚으며 “글로벌 물류 허브, 첨단 산업과 바이오·반도체 산업 기반 확대, 송도·청라·영종을 축으로 한 미래 산업 도시 구축 등 더 큰 비전을 추진해야 할 시점”이라고 진단했다.

이어 “이러한 인천의 미래 발전 전략을 가장 안정적이고 강력하게 추진할 수 있는 인물이 유 시장이라고 판단했다”고 공천 결정 이유를 덧붙였다.