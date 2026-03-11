[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 국내 최대 음원 플랫폼 멜론에서 방탄소년단(BTS)을 넘어 역대 누적 스트리밍 1위에 올랐다.

멜론 데이터에 따르면 임영웅은 11일 오전 9시 멜론 누적 스트리밍 135억 회를 돌파했다. 임영웅은 국내 가수 중 유일하게 ‘135억 고지’를 밟은 아티스트가 됐다.

임영웅은 앞서 지난 9일 오전 9시를 기점으로 기존 1위였던 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)의 누적 스트리밍 기록을 공식적으로 추월했다.

글로벌 팬덤을 보유한 방탄소년단이 오랜 기간 지켜온 멜론 역대 누적 스트리밍 1위를 솔로 가수가 넘어선 의미가 크다.

임영웅은 공식 팬카페 ‘영웅시대’를 통해 팬들에게 가장 먼저 영광을 돌렸다.

임영웅은 “135억이라는 숫자가 사실 지금도 믿기지 않는다”며 “이 모든 것은 오로지 영웅시대 가족 여러분이 계셨기에 가능했던 일이다. 여러분의 뜨거운 사랑에 말로 다 표현할 수 없을 정도로 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

한편 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 열리는 단독 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 통해 다시 한번 팬들과 직접 만나 기쁨을 함께 나눌 예정이다.