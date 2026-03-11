소비자원 28개 생수 브랜드 실태조사 온라인 제품, 수원지·유통기한 표기 미흡

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국소비자원은 온·오프라인에서 판매되는 28개 생수 브랜드를 대상으로 조사한 결과, 수원지와 용량이 동일한 제품이어도 가격 차이가 최대 1.7배 벌어졌다고 11일 밝혔다.

예를 들어 쿠팡에서 판매되는 ‘탐사수 무라벨’과 롯데칠성의 ‘아이시스8.0’은 수원지(전북 순창군 쌍치면)와 제조원(㈜로터스), 성분함량이 동일했다. 하지만 500㎖ 40개 기준 가격은 각각 8590원, 1만4440원으로 차이가 났다.

또 조사 대상 28개 브랜드의 온라인 표시사항을 조사한 결과, 상당수 제품이 수원지와 유통기한 정보를 구체적으로 제공하지 않는 것으로 나타났다.

동일 브랜드, 동일 용량 제품이어도 수원지는 제각각 달랐으며, 소비자가 주문 시점에 배송받을 제품의 수원지를 알 수 없었다. 조사대상 브랜드 중 43%(12개)는 다양한 수원지의 제품을 무작위로 배송하고 있었다. 최대 9곳의 수원지를 사용하는 제품도 확인됐다.

64%(18개)는 유통기한을 ‘제조일로부터 12개월’ 등으로만 안내하고 제조일은 용기에만 표시돼 있어, 온라인으로 제품을 구매하는 소비자가 실제 배송받기 전까지는 구체적인 유통기한을 알 수 없었다.

소비자원은 올해 1월 무라벨 생수 판매 의무화에 앞서 무라벨 제품 표시사항도 점검했다. 그 결과 표시사항이 병마개에 작게 인쇄되거나 용기에 흐릿하게 각인돼 개선이 필요한 것으로 드러났다.

소비자원은 온라인상에 수원지·유통기한 안내가 미흡한 사업자에게 개선을 권고했다. 무라벨 제품에 대해서도 QR코드 등을 활용해 정보 가독성을 높이도록 권고했다.

소비자원은 “생수의 수원지와 가격을 꼼꼼히 비교한 후 구매해야 한다”고 당부했다.