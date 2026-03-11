기부 신탁 통한 유산기부 활성화

신영증권은 연세대 의료원과 유산기부 문화 확산을 위한 업무협약(사진)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 기부 신탁을 통해 유산기부 문화를 활성화하고 지속 가능한 사회적 가치 창출을 도모하기 위한 전략적 파트너십의 일환으로 마련됐다.

유산기부신탁은 기부자와 신탁회사가 기부를 목적으로 체결하는 계약이다. 계약 체결 시 기부자의 재산은 신탁회사 명의로 이전되며, 사후에는 기부단체에 전달된다. 생전에 직접 재산을 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 희망할 경우 사후에도 신탁회사를 통해 자산을 관리 및 운용하며 기부를 지속할 수 있다.

신영증권은 연세대학교 의료원 기부자들을 위해 자산관리 서비스를 제공하고, 상속세 및 증여세를 절감 구조를 반영한 유산기부신탁 설계를 지원할 예정이다. 또, 다양한 형태의 자산에 대한 기부 처리 지원 등 맞춤형 자산승계 컨설팅도 제공할 계획이다.

금정호 신영증권 대표이사는 “사회봉사와 기부를 실천하는 가장 효과적인 수단 중 하나가 기부 신탁”이라며 “연세대학교 의료원과의 업무 협약을 계기로 다양한 사회적 가치 실현에 기여하고 기부 문화가 더욱 활성화되길 기대한다”고 말했다. 정윤희 기자