여천NCC 2·3공장 폐쇄, 두번째 구조조정 발표 예상 한화솔루션 양보로 2개 셧다운 가닥 범용 제품 많아 불리하지만 정부 데드라인에 압박 롯데케미칼 여수공장과 통합법인 설립 관측

[헤럴드경제=박혜원 기자] 석유화학 사업재편 작업의 일환으로 여수 산업단지의 국내 최대 나프타분해시설(NCC)인 여천NCC의 공장을 폐쇄하는 방안이 유력 검토되고 있다. 여천NCC의 대주주 중 하나인 한화솔루션이 당초 감축 범위에 보수적이었던 입장에서 선회하면서 급물살을 타고 있다는 분석이다.

대산 산단에서 사업재편 1호가 나온 이후에도 한화솔루션과 같이 에틸렌 등 범용 제품 비중이 높은 전통 석유화학 기업들은 통폐합시 상대적으로 손실 규모가 크기 때문에 협상에 미온적인 태도를 보여왔다. 그러나 정부가 제시한 사업재편 데드라인(3월말)이 다가오면서 각사가 한 발씩 물러서는 모습을 보이고 있고, 대산 외 나머지 산단의 통폐합에도 속도를 붙을 것이라는 관측이다.

여천NCC, 138t 감축 유력

11일 석유화학 및 금융투자 업계에 따르면 여수 산단에서는 여천NCC의 2·3공장을 폐쇄하는 방안이 최종 조율에 들어갔다. 이렇게 되면 여천NCC가 감축하는 에틸렌 생산량은 약 138톤(t)에 이른다. 이후 여천NCC는 롯데케미칼 여수공장과 통합법인을 세울 계획이다.

이 안이 현실화된다면 앞서 정부 승인을 받은 대산 산단 통폐합(HD현대케미칼-롯데케미칼)에 이어 두 번째 석유화학 재편 사례가 된다. 다만 이와 관련 산업 당국 관계자는 “아직 여수 산단으로부터 최종안을 제출 받은 바는 없으며 확정된 내용은 아니다”라고 설명했다.

‘2개 폐쇄 주장’ DL케미칼 주장 관철

석유화학 업계와 정부가 사업재편 협약을 맺은 작년 9월 이래 반년 가까이 공회전하던 여수 산단 협상이 이처럼 진척을 보이게 된 데에는 한화솔루션의 양보가 주된 요인이었다는 평가다.

여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 절반씩 지분을 보유한 합작사다. 그동안 양사는 여천NCC 공장 폐쇄 규모를 두고 이견을 보여왔다. 범용 제품인 에틸렌 사업 비중이 큰 한화솔루션은 자체 물량 수급을 위해 공장 1개 폐쇄를, 스페셜티 제품이 많아 에틸렌 생산량에 크게 구애받지 않는 DL케미칼은 2개 폐쇄를 주장해왔다. 업계 관계자는 “그간 DL케미칼 측에서 감축 규모를 늘리겠다는 입장을 더욱 적극적으로 외부에 노출해왔는데 협상 과정에서 결국 받아들여진 것으로 보인다”고 말했다.

여기에 정부의 에틸렌 감축 압박 등이 힘을 보탰다는 해석이다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 지난해 “골든타임을 허비하지 말라”고 지적할만큼 정부는 계속해서 빠른 합의 도출을 요구해왔다. 각 산단은 지난해 12월 제출했던 사업재편안을 구체화해 이달 말까지 ‘최종안’을 내야 한다. 이를 앞두고 결국 여천NCC를 대규모 감축하는 방향으로 가닥이 잡힌 것이다.

전통 석화사들 ‘백기’ 기류

다른 통폐합에서도 전통 석유화학 기업들이 협상 열위에 있다는 분석이다. 여수 산단에선 LG화학·GS칼텍스간 단일화 논의가 진행 중인데, 이 역시 범용 제품 비중이 높은 LG화학이 불리한 구도라는 평가다. LG화학의 NCC를 GS칼텍스가 인수하는 형태인데, LG화학은 이 과정에서 평가가치를 조금이라도 더 높게 산정해야 손실을 최소화할 수 있어 GS칼텍스와 간극을 보이고 있다. 업계 한 관계자는 “LG화학이 NCC 설비 가격을 현실적인 수준으로 맞춰야 한다는 평가가 지배적”이라고 말했다.

울산 산단은 ‘SK지오센트릭-대한유화-에쓰오일’ 3자 협상이 진행 중이다. 에쓰오일은 9조원 가량을 투입해 180만t 규모의 신규 에틸렌 설비(샤힌 프로젝트)를 울산에 짓고 있다. 이런 가운데 에쓰오일은 최신 설비는 감축 대상에서 제외돼야 한다는 입장인 반면 다른 기업들은 이 역시 포함돼야 한다는 주장으로 서로 팽팽히 맞서고 있다. 이와 관련, 정부는 경쟁력이 낮은 설비를 우선 감축하라는 가이드라인을 주고 있어 향후 협상에서 에쓰오일의 우위가 예상되는 전망이 나온다.

한편, 전통 석유화학 기업들은 통폐합 이후에도 대규모 자금 지출을 부담해야 할 것으로 보인다. 김서연 나이스신용평가 수석연구원은 “통합 이후 NCC 설비 이후가 가동 중단되면, 신설 통합법인은 운휴 설비에 대한 불용자산 처리로 손상차손을 인식할 것”이라며 “대규모 일회성 비용이 현시로하하면 기존 모회사가 지원 주체가 될 가능성이 높다”고 밝혔다.