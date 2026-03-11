전년대비 공급물량 19% 증가

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 올해 전국에 건설임대주택 1만1000호, 매입임대주택 2만6000호 등 총 3만7000호에 대한 입주자를 모집한다고 11일 밝혔다.

올해 공급 물량은 지난해 공급 실적(3만1000호) 대비 6000호(약 19%)가 증가한 수준으로, 유형별로는 실적 대비 건설임대주택 5000호, 매입임대주택이 1000호 증가했다. 또한 주택수요가 집중된 수도권에 전체 물량의 약 57%인 2만1000호를 공급하면서 전월세 시장 안정에 기여할 수 있다는 게 LH 설명이다.

건설임대주택은 LH가 공공택지 등에 직접 건설해 공급하는 임대주택으로, 전국 48개 단지에서 총 1만1000호가 공급된다. 유형별로는 ▷영구임대 600호 ▷국민임대 1500호 ▷행복주택 6800백호 ▷통합공공임대 2800호다.

이번 공급에는 ▷서울대방 행복주택(61세대) ▷고양창릉 A4 행복주택(297세대) ▷과천지식정보타운 S-12 행복주택(1424세대) ▷성남금토 A2 국민임대(438세대) 등 수도권 주요 거점지역이 포함되어 청년과 직장인 등 실수요자의 관심이 높을 것으로 전망된다.

특히 저소득층부터 중산층까지 입주 가능하고 생활 사회간접자본(SOC) 등 다양한 복합편의시설이 갖춰진 통합공공임대주택이 전국 19개 단지에 2800호 공급된다.

매입임대주택은 LH가 도심 내 우수 입지의 주택을 매입해 공급하는 임대주택으로 올해 총 2만6000호가 공급된다. LH는 신속한 주거안정을 위해 상반기 중 전체 물량의 48%(1만2000호)를 공급할 계획이다.

1인 가구 증가, 저출생 등 주거수요 변화에 대응해 청년 3200호, 신혼부부·다자녀 가구 5300호, 저소득층 7600호 등 수요자 맞춤형 공급을 시행한다.

소득·자산 요건과 관계없이 무주택요건만 갖추면 입주할 수 있는 든든전세주택 700호를 공급하고 전세사기 피해주택도 6000호 가량 지원해 서민 주거 안정을 도울 예정이다.

아울러 매입임대주택 모집 방식을 기존 정기공고 방식에서 지역별·주택별 여건을 반영한 수시공고 체계로 전환해 공급 속도를 더욱 높일 계획이다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 “무주택 서민의 주거비 부담을 덜고 안정적인 주거 기반을 마련하실 수 있도록 도심 내 임대주택 공급 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.