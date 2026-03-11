석유·LPG 상장사 대상 초과이득 20% 추가 과세하는 법인세법 개정안 제출

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 장철민 의원(대전 동구, 국회 산자위)은 유가 변동성을 이용한 에너지 기업의 과도한 초과 이윤을 환수하고 이를 민생 경제 안정에 활용하기 위한 ‘법인세법 일부개정법률안’(이하 횡재세법)을 대표발의했다고 11일 밝혔다.

이번 개정안은 중동 정세 불안 등 에너지 수급이 불안정한 상황에서 특정 기업이 막대한 초과 이익을 독점하는 것을 방지하기 위해 마련됐다. 실제 원유 수입 가격과 무관하게 국제 유가 지표 상승을 핑계로 공급 가격을 선반영해 올리거나, 유가 하락기에도 고가를 유지하며 폭리를 취하는 행태를 제도적으로 관리하겠다는 취지다.

법안은 상장된 석유정제업자와 액화석유가스(LPG) 집단공급사업자를 대상으로 한다. 해당 기업의 사업연도 소득이 직전 3개년 평균보다 5억 원 이상 많을 경우, 그 초과소득에 20%의 세율을 적용해 법인세를 추가 납부하도록 규정했다.

장 의원은 “이번 횡재세 추진이 단순 과세를 넘어선 ‘예방적 제도’”라고 강조했다. 장 의원은 “국가적 위기 상황에서 정유업계의 초과 이윤 행태에 대한 확실한 대책이 필요하다”며 “횡재세 도입으로 기업들이 위기를 활용한 폭리가 결국 환수된다는 판단을 하게 해야 사회 공동체 이익에 반하는 행위를 멈출 것”이라고 밝혔다.

과거 논의의 걸림돌이었던 초과 이익 산출의 모호성 문제에 대해서도 “현재 정부가 데이터를 실시간으로 체크하고 있어 구체적인 확인이 충분히 가능하다”고 설명했다. 장 의원은 법안 통과 시 조세 형평성 제고와 고유가로 고통받는 서민들의 민생 경제 안정에 기여할 것으로 전망했다.

장 의원에 따르면 이번 발의는 이재명 대통령이 강조해 온 민생 제일주의 기조와 궤를 같이한다. 이 대통령은 지난 2022년 민주당 당대표 시절, 에너지 가격 폭등에 따른 고통 분담을 위해 “정유사 초과 이윤을 환수해 에너지 바우처 등에 활용해야 한다”며 횡재세 논의를 선제적으로 제안한 바 있다.

최근 기름값 폭등과 관련해 이 대통령은 엄정 대응을 시사했고, 김정관 산업부 장관은 ‘최고가격 고시제’ 도입 준비를 마쳤다고 밝혔다. 장 의원의 개정안은 이러한 정부 정책을 입법적으로 뒷받침할 전망이다.