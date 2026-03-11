하루 2회 복용으로 편의성 증대…약가 부담 16% 절감 임상 3상으로 통증 개선 입증…시사도아 시장 공략 강화 국내 첫 천연물 의약품 ‘조인스’ 누적 매출 7000억 돌파

[헤럴드경제=최은지 기자] SK케미칼이 국내 최초의 천연물 의약품인 골관절염 치료제 ‘조인스’의 고용량 라인업을 선보이며 시장 공략에 박차를 가한다.

SK케미칼은 기존 제품의 주성분 함량을 1.5배 높인 ‘조인스에프정 300㎎’(이하 조인스F)을 출시했다고 11일 밝혔다. 조인스F는 하루 2회 복용만으로도 기존 1일 3회 복용했던 ‘조인스’와 동일한 효과를 낼 수 있도록 설계되어, 장기 복용이 필요한 골관절염 환자들의 편의성을 대폭 개선했다.

경제적 혜택도 더해졌다. 이달 1일 급여 등재된 조인스F의 1일 약가는 976원으로, 기존 조인스 200㎎ 제품(1170원) 대비 환자 부담을 약 16% 줄였다. 정제의 크기는 기존 대비 5~10% 수준만 늘리고 두께는 오히려 줄여 고령층의 복용 거부감을 최소화한 점도 특징이다.

과학적 근거도 확보했다. SK케미칼은 무릎 골관절염 환자 278명을 대상으로 진행한 임상 3상 연구에서 조인스F가 기존 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 계열 치료제와 동등한 수준의 통증 및 기능 개선 효과를 보였으며, 심각한 이상반응도 보고되지 않았다고 설명했다.

조인스는 2002년 출시 이후 지난 2월 누적 매출 7000억원을 달성하며 국내 골관절염 치료 시장의 강자로 자리매김해 왔다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 지난해 조인스는 국내 시사도아(SYSADOA) 시장에서 약 595억원의 매출을 올리며 30% 수준의 점유율을 기록하고 있다.

박현선 SK케미칼 사업대표는 “골관절염은 고령층의 삶의 질을 떨어뜨리는 대표적 질환인 만큼 전문적 치료가 필수적”이라며 “앞으로도 현장의 의견을 적극 반영해 환자의 복용 편의성을 개선하기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.