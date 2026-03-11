[헤럴드경제=김주리 기자] 삼성전자 소액주주 수가 1년 사이 약 100만명 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

주가 반등 국면에서 일부 개인투자자가 차익 실현에 나선 영향으로 풀이된다.

10일 삼성전자가 공시한 사업보고서에 따르면 작년 12월 말 기준 삼성전자 소액주주는 419만5927명으로 집계됐다.

이는 2024년 말 516만210명과 비교해 약 96만4000명 감소한 규모다.

소액주주 보유 주식도 2024년 말 40억7334만9천914주에서 2025년 말 39억9148만867주로 약 8196만주 감소했다.

이에 따라 총발행주식 대비 소액주주 지분율은 68.23%에서 66.04%로 2.19%포인트 하락했다.

지난해 주가 흐름은 전년과 비교해 큰 차이를 보였다.

2024년 하반기 보통주 평균 주가는 7월 8만4383원에서 12월 5만4035원까지 하락하며 약세를 보였다.

반면 2025년 하반기에는 7월 평균 6만5087원에서 12월 10만8724원으로 상승하며 뚜렷한 반등세를 나타냈다.

특히 2025년 12월 보통주 최고가는 11만9900원으로, 2024년 12월 최고가 5만6100원 대비 두 배 이상 높은 수준을 기록했다.

주가 하락기에 유입됐던 개인투자자 일부가 주가 반등 국면에서 차익 실현에 나서면서 소액주주 수가 감소한 것으로 해석된다.

삼성전자는 자사주 소각 등을 통해 주주가치 제고 정책도 강화하고 있다.

2025년 말 기준 삼성전자가 보유한 자사주는 1억543만주로, 이 가운데 약 8천700만주를 올해 상반기 중 소각할 계획이다. 이는 이날 종가 약 19만원 기준 약 16조원 규모다.

앞서 삼성전자는 2024년 11월 총 10조원 규모의 자사주 매입 계획을 발표했으며, 작년 2월에는 1차로 매입한 3조원 규모 자사주를 전량 소각했다.

임직원 보상 체계에도 주식 보상을 도입했다.

삼성전자는 성과 인센티브(OPI)를 현금 대신 주식으로 받을 수 있는 옵션을 2024년 임원을 대상으로 시범 도입했으며, 작년부터 전 임직원으로 확대 적용했다.