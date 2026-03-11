11일부터 한국, 미국, 영국 등 전 세계 120여 개국 순차 출시

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 ‘갤럭시S26 시리즈’와 하이파이(Hi-Fi) 사운드 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 11일 공식 출시한다.

삼성전자는 이날부터 전 세계 주요 국가에 갤럭시S26 시리즈 및 갤럭시 버즈5를 공식 출시한다고 밝혔다.

이에 따라 한국, 미국, 영국, 인도 등을 시작으로 전 세계 120여 개국에 순차 출시된다.

갤럭시S26 시리즈는 최근 국내는 물론 해외 시장에서도 상당한 관심을 끌고 있다. 국내에서는 S시리즈 사상 최다치인 135만대의 사전예약을 기록했고, 미국, 영국, 인도, 베트남 등에서 진행된 사전 판매에서도 전작 대비 두 자리 수 성장을 기록했다.

갤럭시S26 시리즈는 전작 대비 업그레이드된 하드웨어 성능과 한층 더 진화된 직관적인 갤럭시 AI, 최고 수준의 카메라 경험을 제공하는 것이 특징이다. 특히 갤럭시S26 울트라에는 스마트폰 최초로 측면에서 화면이 보이지 않도록 제한할 수 있는 ‘프라이버시 디스플레이’가 탑재돼 사생활 보호 기능이 강화됐다.

삼성전자는 갤럭시S26 시리즈 공식 출시를 기념해 3월 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.

먼저 ▷갤럭시 버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰 ▷정품 케이스 및 액세서리 30% 할인 쿠폰 ▷60W 충전기 30% 할인 쿠폰을 증정한다. 또 ▷‘윌라’ 3개월 구독권 ▷갤럭시 스토어 인기 게임 스페셜 테마 8종 등 다양한 콘텐츠 혜택도 제공한다.

갤럭시S26 시리즈의 새로운 액세서리도 출시한다. 정품 케이스 최초로 마그넷이 적용된 다양한 케이스와 ▷마그넷 무선 충전기 ▷마그넷 스탠드 카드 월렛 ▷듀얼 마그넷 링홀더 ▷마그넷 미러 그립 스탠드 등 다양한 액세서리를 선보인다.

이날 삼성전자는 갤럭시 버즈4 프로와 갤럭시 버즈4 등 완전무선이어폰(TWS) 2종도 정식 출시했다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 갤럭시 버즈 역대 최고 수준의 하이파이(Hi-Fi) 사운드와 인체공학적 설계로 편안한 착용감을 제공한다. 또 ‘헤드 제스처(Head Gesture)’기능이 새롭게 탑재됐다. 이를 통해, 사용자가 고개만 움직여도 전화 수신과 디바이스 에이전트 빅스비(Bixby)를 제어할 수 있다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 색상 2종으로 출시되며, 삼성닷컴과 삼성 강남 전용으로 갤럭시 버즈4 프로 ‘핑크 골드’ 색상도 만나볼 수 있다.

삼성전자에 따르면 갤럭시 버즈 시리즈의 사전 구매 고객 가운데 약 90%가 갤럭시 버즈4 프로를 선택한 것으로 나타났다. 고품질 사운드와 업그레이드된 성능에 대한 높은 수요를 방증한다. 프로와 일반 모델 모두 화이트 색상 선호가 높았다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시S26 시리즈는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품”이라며 “풍성한 사운드의 갤럭시 버즈4 시리즈와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다”고 말했다.