공천헌금 의혹 핵심인물 나란히 檢 송치 정치자금법, 청탁금지법 등 위반 혐의

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원을 1억 공천 헌금 혐의로 11일 검찰에 넘겼다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강 의원과 김 전 시의원을 배임수증재, 정치자금법·청탁금지법 위반 혐의로 송치했다고 밝혔다. 경찰은 정당의 공천을 공무가 아닌 당무로 보고 뇌물죄 대신 배임수재(강 의원)와 증재(김 전 시의원) 혐의를 적용했다. 강 의원과 김 전 시의원은 지난 3일 동시 구속돼 그간 서울 마포경찰서 유치장에 구금돼 있었다. 검찰에 송치되면서 두 사람의 신병도 마포서에서 서울구치소로 옮겨진다.

강 의원은 지난 2022년 지방선거 국면에서 김 전 시의원에게서 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 강 의원은 자신의 전직 보좌관 남모 씨가 돈을 받은 사실을 뒤늦게 알고 즉시 반환을 지시했다고 주장한다. 반면 김 전 시의원은 강 의원 측이 먼저 공천 헌금을 제안해 돈을 건넸다는 입장이다. 경찰은 두 사람을 지난 7일과 5일 각각 불러 보강 조사를 벌였으나 양측의 진술은 좁혀지지 않고 평행선을 달렸다. 경찰은 이들에게 대질 조사를 요구하지는 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 2022년 1월 서울 용산구에 있는 호텔에서 김 전 시의원이 강 의원에게 현금 1억원을 건넨 자리에 함께 있었던 남씨도 이날 같은 혐의로 송치했다. 그는 경찰에 제출한 자수서에 1억원이 전달된 경위를 자세히 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 김 전 시의원이 특정 민주당 인사들에게 여러 명의로 후원했다는 ‘쪼개기 후원’ 의혹에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.

이날 강 의원과 김 전 시의원의 송치는 1억 공천 헌금 의혹이 처음 불거진 지 70여일 만이다. 이 의혹은 지방선거를 앞둔 2022년 4월 강 의원과 당시 민주당 공천관리위원회 간사이던 김병기 무소속 의원 사이의 대화 녹음이 공개되며 불거졌다. 녹음에는 강 의원이 김 의원에게 김 전 시의원으로부터 돈을 받았고 처리 방법을 두고 논의하는 정황이 담겼다. 이후 김 전 시의원은 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 단수 공천됐다.

경찰은 강 의원의 구속 영장에 “강 의원은 강서구 지역위원장으로서 소속 정당의 후보자를 추천하는 일과 관련 상당한 영향력을 가졌음에도 이를 매관매직의 수단으로 전락시키고 후보자가 되고자 하는 이들의 평등한 기회를 박탈했다”고 적었다. 그러면서 “김 전 시의원이 당선됨으로써 재력에 의해 공직자가 결정되는 결과를 초래했다. 대의민주주의 본질을 훼손하는 사안이 매우 중대한 범죄”라고도 혐의를 설명했다.