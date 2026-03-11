클라우드 환경 최적화 SASE 서비스 MOU “서비스 품질·안정성 향상…보안 지속 강화”

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 글로벌 사이버 보안 기업 포티넷과 손잡고 차세대 보안 서비스를 선보인다.

LG유플러스는 지난 4일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에서 포티넷과 보안 서비스 경쟁력 강화를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

해당 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장, 토마스 데뤼 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업 총괄 등이 참석했다.

이를 통해 양사는 클라우드 환경에 최적화된 SASE(Secure Access Service Edge) 등 서비스 협업을 본격화한다. SASE는 네트워크 연결과 보안을 하나로 합쳐 제공하는 통합 보안 설루션이다.

최근 업무 환경이 사무실 기반에서 클라우드 중심으로 빠르게 변화하면서, 직원들은 시간과 장소에 구애받지 않고 회사 시스템에 접속하고 있다. 반면 해커들이 사내 시스템에 침투할 수 있는 방법도 늘었다. 복잡해진 접속 환경에 적합한 새로운 보안 체계 구축이 필수다.

양사는 글로벌 최신 보안 기술에 기반해 보안 정책을 안정적으로 적용하는 설루션을 고도화할 계획이다. 또 모든 접속 시도를 끊임없이 검증하는 ‘제로 트러스트’ 기반 시스템 구축을 통해 보안 설루션 강화를 추진한다.

이와 함께 글로벌 표준에 부합하면서도 기업별로 세분화된 요구를 충족시킬 수 있는 보안 설루션 라인업을 다양화한다. 맞춤형 설루션 사업 추진을 위한 협력도 확대할 방침이다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 “포티넷과의 협력을 통해 글로벌 수준의 클라우드 보안 서비스 경쟁력을 갖출 수 있을 것”이라며 “디지털 전환 시대에 기업들이 안심하고 업무를 볼 수 있도록 보안 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

토마스 데뤼 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업 총괄은 “LG유플러스와 파트너십을 통해 한국 시장에서 더 다양한 보안 설루션을 선보일 수 있을 것”이라며 “양사의 역량을 결합해 고객들에게 최상의 보안 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, LG유플러스는 MWC26에서 자체 개발 중인 ‘U+SASE’를 선보였다. 지난 2024년 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한 ‘K-시큐리티 얼라이언스 보안 협업 사례·아이디어 공모전에서 대상을 수상한 바 있는 U+SASE는 정식 출시를 앞두고 있다.