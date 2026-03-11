파리 JEC 연계…글로벌 첨단소재 기업 대상

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라는 경기경제자유구역청, 한국탄소나노산업협회와 지난 10일(현지시간) 프랑스 파리 JEC 월드 2026 박람회장에서 ‘글로벌 첨단소재 기업 투자유치 설명회’를 개최했다고 11일 밝혔다.

JEC 월드는 올해로 60회를 맞는 세계 최대 규모의 복합소재 전문 박람회다. 올해는 ‘지속가능성’과 ‘순환성’을 핵심 키워드로 제시했으며, 100개국에서 약 1400개 기업이 전시부스를 설치하고 약 4만명의 참관객이 방문할 것으로 추산된다.

주요 전시 분야는 강화섬유, 차세대 열가소성 수지 등 복합소재 생산부터 재활용까지 전 과정 관련 기술과 설루션이다. 반도체, 미래차, 배터리, 항공우주 등 첨단산업에 필수적인 소재 기술이 집중적으로 소개된다.

인공지능(AI)과 로봇 혁신 시대를 맞아 첨단소재의 중요성도 더욱 커지고 있다. 반도체 분야에서는 초미세 공정 소재가, 미래차 분야에서는 초경량 소재가 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

이번 설명회 역시 글로벌 첨단소재 기업 유치를 통해 국내 혁신산업 생태계를 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 글로벌 첨단소재 기업과 투자사 관계자 등 약 50명이 참석했다.

설명회에서는 코트라가 한국의 첨단소재 육성 정책과 투자유치 사례를 소개했다. 이어 경기경제청이 ‘평택 포승(BIX) 지구’ 등 혁신산업 특화단지를 발표했다.

한국탄소나노산업협회는 국내 탄소나노 산업 현황과 전망을 공유했고, 한화첨단소재도 첨단소재 개발 현황과 미래 전략을 소개하며 글로벌 협력 가능성을 모색했다.

김태형 인베스트코리아 대표는 “글로벌 첨단소재 기업들은 한국의 K-첨단제조 역량을 높게 평가하고 있으며 한국을 주요 수요처로 인식하고 있다”며 “한국이 첨단소재 연구개발(R&D)부터 상용화, 양산, 적용까지 가능한 최적의 투자처라는 점을 적극 알리겠다”고 말했다.

한편, 설명회 이후 코트라는 프랑스 글로벌 화학소재 기업을 방문하고, 이번 행사에서 발굴한 잠재 투자기업을 대상으로 맞춤형 정보를 제공하는 등 첨단소재 분야 투자유치 활동을 이어갈 계획이다.