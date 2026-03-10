[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 청사를 대구에서 안동·예천 신도시로 옮긴 지 10주년이 되는 역사적인 날을 맞아 10일 도청 내 새마을광장에서 의미있는 행사를 간소하게 진행했다.

경북도는 이날 오후 3시 경북 안동시 풍천면 경북도청 새마을광장에서 이철우 지사와 박성만 경북도의회 의장을 포함한 주요 내빈 1000여명이 참석한 가운데 도청 이전 10주년 기념식을 열었다.

이번 기념식은 행사 취지에 맞게 지난 10년의 발자취를 돌아보고 앞으로의 방향을 다짐하는 자리로 기념사와 축사를 낭독하고 기념식수를 하는 등 간소하게 진행됐다.

경북도는 ‘함께한 10년의 동행, 더 큰 100년의 미래’라는 슬로건을 게시해 도청이 경북 미래 설계의 심장임을 드러냈다.

이철우 경북지사는 기념사에서 “행정통합은 경북의 균형발전과 성장기반을 만드는 생존 전략이자 도청신도시가 행정 복합도시로 도약하는 기회가 될 것”이라며 “경북의 도전과 노력이 균형발전에 기여할 수 있도록 도민과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.