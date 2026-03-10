글로벌 혁신 LGL 상륙…릴리, 송도에 첫 국내 거점 설립 삼성바이오 ‘C랩 아웃사이드’ 입주…유망 바이오 스타트업 육성 존림 대표 “K-바이오 성장 및 상생협력 확산 주력”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 미국 일라이릴리와 전략적 파트너십을 체결하고 글로벌 최고 수준의 오픈 이노베이션 프로그램인 ‘릴리게이트웨이랩스(Lilly Gateway Labs·LGL)’의 국내 거점을 설립한다.

글로벌 빅파마의 전문적인 바이오텍 육성 프로그램이 국내 기업과 협력해 한국에 상륙하는 첫 사례로, K-바이오 생태계의 비약적인 성장을 이끌 전초기지가 될 전망이다.

삼성바이오로직스는 10일 인천 송도국제도시 본사에서 릴리와 국내 유망 바이오텍 육성을 위한 오픈 이노베이션 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 릴리가 2019년 출범시킨 우수 바이오텍 선발·육성 프로그램인 LGL의 신규 거점을 삼성바이오로직스 제2바이오캠퍼스 내에 조성하는 것이다. 이는 LGL이 중국에 이어 미국 외 지역에 설립하는 두 번째 거점이라는 점에서 한국 바이오 산업의 위상을 입증한 성과로 풀이된다.

LGL은 신생 바이오텍에 단순한 사무공간과 실험 시설을 제공하는 것을 넘어 연구개발(R&D) 협력, 전문가 멘토링, 직접 투자 및 외부 투자 유치 지원 등 기업 성장에 필수적인 전방위적 솔루션을 제공하는 프로그램이다. 실제 LGL 창설 이후 입주사들이 유치한 총투자액은 30억 달러(약 4조4121억원)를 상회하며, 50개 이상의 신약 개발 프로그램이 가속화되는 등 가시적인 성과를 거두어 왔다.

LGL의 한국행은 국내 바이오 산업의 높은 기술력과 삼성의 강력한 지원 의지가 맞물린 결과다. LGL은 한국 바이오 시장의 성장성에 주목하며 국내 진출을 타진해 왔으며, 삼성바이오로직스가 보유한 글로벌 수준의 인프라와 스타트업 육성 노하우를 높이 평가해 이번 협력을 결정했다.

이번 거점 마련으로 국내 유망 바이오텍들이 릴리의 글로벌 네트워크와 직접 연결되어 세계 시장으로 진출할 기회가 대폭 확대될 것으로 기대된다.

신규 LGL 거점은 삼성바이오로직스가 2027년 7월 준공을 목표로 건설 중인 오픈 이노베이션 센터 ‘C랩 아웃사이드(C-Lab Outside)’에 입주할 예정이다. C랩 아웃사이드는 인천 송도 제2바이오캠퍼스에 지상 5층, 연면적 1만2000㎡(약 3500평) 규모로 건립 중인 대규모 스타트업 육성 시설이다. 양사는 이곳에 입주할 30개 유망 바이오텍의 선발부터 육성까지 전 과정을 공동으로 운영하며 K-바이오 생태계 고도화에 힘을 모으기로 했다.

이번 협약은 삼성의 대표적인 스타트업 육성 프로그램인 ‘C랩 아웃사이드’가 전자와 금융을 넘어 바이오 산업까지 지평을 넓혔다는 점에서도 의미가 깊다. 2018년 삼성전자에서 시작된 이 프로그램은 2024년 삼성금융네트웍스의 ‘삼성금융 C랩 아웃사이드’로 확산된 데 이어, 이번에 바이오 분야까지 범위를 확장하며 명실상부한 삼성의 통합 상생 모델로 자리매김하게 됐다.

삼성바이오로직스는 그간 K-바이오 생태계 강화를 위해 다각적인 노력을 기울여 왔다. 삼성 라이프 사이언스 펀드를 통한 국내외 유망 바이오텍 투자, 동반 성장 세미나 개최, 바이오 전문 인력 양성을 위한 산학협력 강화, 원부자재 국산화 지원 등이 대표적이다. 회사는 앞으로도 인천경제자유구역청(IFEZ) 등과 협력해 산업 육성 기금을 조성하는 등 생태계 활성화를 위한 방안을 지속적으로 논의할 계획이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 릴리와의 협력은 글로벌 빅파마의 우수한 오픈 이노베이션 역량을 국내 유망 바이오텍에 이식해 성장의 밑거름을 제공하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “유기적인 상생 협력 모델을 확산해 K-바이오의 지속 가능한 성장 모멘텀을 확보해 나가겠다”고 강조했다.

줄리 길모어 LGL 대표 역시 “한국은 우수한 과학 인재를 보유한 생명과학 혁신의 중심지로 부상하고 있다”며 “LGL의 신규 거점이 스타트업에 필요한 전문성과 글로벌 네트워크를 제공하는 허브이자, 바이오테크 혁신 생태계 강화를 지원하는 발판이 되길 바란다”고 화답했다.