[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 보행약자의 안전한 교통환경 조성을 위해 ‘2026년 보호구역 개선·정비 종합계획’을 수립했다고 10일 밝혔다.

구는 관내 어린이·노인 보호구역 59개소를 대상으로 총 41억2300만원을 투입해 보호구역 확대 지정, 통학로 개선, 무인교통단속장비 신설 등 7개 사업을 추진한다.

주요 사업은 신구로초 보호구역 확대 지정, 개봉초·영일초 통학로 개선, 고척초·영서초·매봉초 일대 무인교통단속장비 신설이다. 이와 함께 바닥형 보행신호등 일제정비, 교통안전시설물 확충, 보호구역 및 연계도로 시설물 유지관리도 병행한다.

특히 매봉초 일대는 남부순환로 평탄화 공사가 10여년간 진행되면서 도로와 교통안전시설물이 노후화됨에 따라 서울시 특별조정교부금 등 사업비를 확보해 올해 하반기 중 정비 공사를 추진할 계획이다.

이번 사업은 학교 주변과 보호구역 내 보행안전을 높이고, 노후 시설물 정비와 안전시설 확충을 통해 생활밀착형 교통안전 강화에 초점을 맞췄다.

구는 사업 추진을 위해 3~4월 설계용역을 거친 뒤 4월부터 11월까지 관련 사업을 순차적으로 시행하고, 12월에는 정비 결과를 점검해 내년도 사업 대상지를 선정할 예정이다.