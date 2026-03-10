중동사태 관련 산업전문가 간담회 “장기화 시 산업 전반에 중대 리스크”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원이 최근 중동사태와 관련해 취약 업종 내 주요 기업의 상황을 주채권은행을 통해 긴밀히 모니터링하고 필요시 만기 연장 독려 등 선제적 대응방안을 강구하기로 했다. 중동상황이 장기화하면 기업의 실적 악화, 신용등급 하락, 조달금리 상승 등 유동성 위험이 증가할 수 있다는 판단에서다.

금감원은 10일 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 신용평가 3사(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가)의 산업별 전문 애널리스트와 간담회를 열고 이러한 향후 계획을 밝혔다.

곽 부원장보는 “전쟁이 단기간 내 마무리되면 공급망에 대한 부정적 영향이 국내 산업·경제에 미치는 영향도 우려할 만한 수준으로 확대되진 않을 것”이라면서도 “중동상황이 장기화될 가능성도 배제할 수 없으므로 금융당국과 긴밀히 소통하며 함께 대응방안을 모색해 나가야 한다”고 강조했다.

이날 간담회는 중동상황에 따른 유가·환율 변동성 확대와 공급망 차질 등이 석유화학, 항공, 해운 등 주요 산업과 실물경제에 미치는 영향을 정밀 진단하고 향후 전망 등에 대한 의견을 듣기 위해 열렸다.

참석자들은 최근 중동상황 위기 고조가 글로벌 원유, 천연가스 공급망에 충격을 주고 있고 상황 장기화시 국내 주요 산업의 경영환경 전반에 중대한 리스크 요인으로 작용할 수 있다는 데 의견을 같이했다.

특히 불확실성 확대로 안전자산 선호 심리가 강화되고 인플레이션 우려가 확산되면서 고환율이 지속될 수 있다고 예상했다.

주요 산업 중에서는 업황 부진을 겪고 있는 석유화학이 원재료비 급등을 판매가에 충분히 전가하기 어려워 실적에 부정적 영향이 우려된다고 봤다. 항공도 유류비 상승으로 수익성 악화가 예상되고 영업비용 상당 부분을 달러로 집행하는 업종 특성상 달러 강세로 인한 기업의 재무부담이 늘어날 것이라고 진단했다.

곽 부원장보는 “앞으로도 긴 시각을 가지고 우리 기업과 금융시장의 리스크 요인에 대해 시장과 지속적으로 소통하며 대응해 나갈 계획”이라고 전했다.