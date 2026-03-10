한국노총 창립 80주년 행사 기념해 축사

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 10일 이날부터 시행되는 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 관련해 “하청노동자가 원청과 직접 교섭하며 대립과 갈등 대신 대화와 타협으로 공통의 문제를 해결하는 시발점이 되길 기대한다”고 했다.

이 대통령은 이날 서울 여의도에서 열린 한국노총 창립 80주년 행사에 올라온 축사를 통해 “한국노총 창립 80주년 기념일에 노란봉투법이 시행돼 매우 뜻깊게 생각한다”면서 이같이 밝혔다.

그러면서 “더 많은 노동자들이 노동조합에 참여하고, 노동3권을 더 누릴 수 있도록 정부 역량을 최대한 투입할 것”이라며 “노동이 존중받고 노동자가 대접받는 대한민국을 위해 앞으로도 모든 노력을 다하겠다”고 약속했다.

이어 “지금 우리는 디지털 전환과 인공지능(AI) 발전으로 전례 없는 대전환의 격변기를 맞이했다. 일자리의 형태와 일하는 방식 역시 이전과 전혀 다른 양상으로 빠르게 변화하고 있다”며 “정부는 변화 위기를 새로운 도약의 기회로 삼기 위해 총력을 기울이는 동시에 그 과정에서 노동이 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다

아울러 “일하는 모든 사람의 권리를 두텁게 보호하고, 사회적 대화를 국정운영의 중심에 두겠다”면서 “전 생애에 걸친 역량개발을 정부가 책임지고 강화하는 미래 일자리 국가로 나아가겠다”고 강조했다.