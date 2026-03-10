“ESG 경영 않으면 투자받기 어려워” 한화오션 향해 “매우 모범적인 사례, 감사”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 “대기업 중소기업 간 상생협력은 투자”라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 대기업과 중소기업 간 상생 협력을 독려하기 위한 ‘상생 협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃피우다’ 간담회를 열고 “과거에는 속된 말로 ‘몰빵’이라고 하는, 자원과 기회를 특정 부분에 집중해 낙수효과를 노리는 전략이 유효한 때가 있었다”며 “앞서서는 이런 전략이 성장과 발전의 디딤돌 역할을 했지만, 이제는 걸림돌이 됐다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 이어 “지속적 성장에 있어 가장 중요한 것은 상생의 생태계를 조성하는 일”이라며 “코스피 5000을 돌파하는 등 경제가 전반적으로 회복세이지만 중소기업이나 지방, 청년 등에겐 여전히 다른 세상 얘기처럼 들릴 수 있다”고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 “회복의 온기가 골고루 퍼지고 있는지 돌아보고, 과실을 고루 나누는 ‘모두의 성장’으로 대전환을 할 때”라고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “호랑이도 풀밭이 있어야 생존할 수 있다. 건강한 토끼와 또 너른 풀밭이 있는 생태계가 뒷받침돼야 지속 성장이 가능하다”며 “상생협력은 시혜가 아닌 투자로 봐야 한다. 더 멀리, 더 오래, 더 높이 날기 위한 영리한 생존전략”이라고 했다.

또한 “요즘은 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영을 하지 않으면 투자받기 어려운 상황이 돼 간다는 점도 고려할 필요가 있다”고 덧붙였다.

특히 이날 이 대통령은 한화오션의 상생협력 사례를 공개적으로 칭찬하기도 했다.

이 대통령은 “한화오션은 노동자 가압류 문제도 적극적으로 해결해 줬으며, 하청업체 노동자들에게도 원청 직원들과 동일하게 성과금을 지급하기로 했다. 매우 모범적인 사례”라며 “감사드린다. 이런 사례가 많이 확산하면 좋겠다”고 했다.

이어 “기업 입장에서 인건비를 보통 수준을 넘어서까지 아끼면서 분쟁을 일으키는 것이 효율적인 일인가 하는 생각도 든다”며 “전략 변경이 필요하지 않나”라고 질문도 던졌다.

그러면서 이 대통령은 “국민주권 정부의 슬로건 중 하나는 ‘함께 행복한 대한민국’이다. 경쟁이 치열하더라도 타인을 배려하며 함께 손잡고 살아가는 게 더 멀리 가는 현실적 방법”이라며 “상생협력 문화가 퍼져나가도록 정부도 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.