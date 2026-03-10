13일 부산·15일 서울 내한 공연 인본주의적 양심·행동하는 음악가 “연주곡 당일 공개…바흐는 할 것”

[헤럴드경제 고승희 기자] “예술가는 상아탑에 사는 존재가 아닙니다. 세상의 불의에 반응하는 것은 양심의 문제입니다.”

헝가리 출신의 유대계 피아니스트 안드라스 쉬프(73)는 ‘행동하는 음악가’다. 그는 지난해 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 비판하고 이민자 추방 정책을 밀어붙인 도널드 트럼프 행정부에 맞서며 미국에서 예정된 모든 공연을 취소했다. 쉬프에게 미국은 1970년대부터 ‘제2의 고향’과도 같았으나, 그는 “트럼프 대통령은 세상에 전에 없던 추악함을 가져왔다”고 일갈했다.

쉬프에게 정치적 발언은 일관된 신념의 연장이다. 그는 2010년 헝가리 빅토르 오르반 정부의 권위주의와 민족주의를 비판했다. 당시 헝가리 내 우익 세력은 “손가락을 잘라버리겠다”는 협박까지 했다. 2000년 오스트리아에 극우 정당인 자유당이 연립 정부에 참여했을 때도 이에 항의하며 국적을 반납했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후엔 “예술과 정치를 분리할 수 없다”며 러시아에서의 공연도 취소했다.

지금 쉬프의 ‘인본주의적 양심’이 대두되는 것은 중동 지역 전시 상황에 트럼프 행정부가 개입하면서다. 내한을 앞둔 거장은 본지와 서면 인터뷰에서 “예술과 정치, 예술과 사회는 분리될 수 없는 관계”라며 “부당한 일에 침묵하거나 외면하지 않고 목소리를 내는 건 사회의 일원으로서 느끼는 책임이자 의무”라고 강조했다. 서면 인터뷰를 위해 질문을 전달했을 당시는 미국이 이스라엘과 이란 전쟁을 수행하기 전이었다.

지난해 트럼프 행정부의 이민자 추방 정책은 쉬프의 트라우마를 건드렸다. 그는 홀로코스트 생존자의 아들이다. 쉬프는 당시 성명서에서 “추방(Deportation)이라는 단어는 내게 끔찍한 종소리를 울리게 한다”며 1930년대의 비극을 언급했다. 그러면서 “마을에 새로운 보안관이 나타났고, 그로 인해 이 마을은 더 이상 우리가 방문하고 싶지 않은 곳이 됐다”고 말했다.

현시대 가장 강력한 목소리를 내는 음악가인 그는 “하나의 의견이 현실을 바꾸지는 못하더라도, 작은 물방울 여럿이 모이면 거대한 바다의 흐름에도 영향을 미치듯 하나의 움직임이 사회의 변화를 이끄는 작은 파동이 될 수 있다”며 “결국 모든 건 양심의 문제”라고 덧붙였다.

그의 한 마디 한 마디가 엄중한 것은 쉬프가 헌신해 온 음악이 피아니스트들의 교과서가 됐기 때문이다. 그는 천재 피아니스트 글렌 굴드(1932~1982) 이후 바흐 해석의 계보를 잇는 ‘포스트 굴드’ 시대의 권위자다.

바흐는 쉬프의 음악적 뿌리다. 쉬프가 녹음한 ‘바흐 골드베르크 변주곡’은 굴드의 음반과 용호상박을 이루고 있으며, 그가 1990년에 녹음한 ‘바흐 영국 모음곡’은 그래미상을 받았다. 그는 “내가 처음 골드베르크 변주곡을 연주하기 시작했을 때만 해도 이 작품은 그리 자주 연주되는 곡은 아니었다”며 “완다 란도프스카(Wanda Landowska)의 하프시코드 음반과 글렌 굴드의 첫 번째 녹음 정도가 있었다”고 했다.

쉬프는 ‘골드베르크 변주곡’을 연주하는 것을 ‘히말라야의 봉우리에 오르는 여정’과 같다고 비유한다. 그는 “골드베르크 변주곡에 이르는 길은 긴 여정”이라며 “봉우리에 오르려면 그 전에 더 작은 산과 언덕을 오르는 경험이 필요한데, 골드베르크 변주곡으로 가기 위해선 안나 막달레나를 위한 작품집에서 시작해 인벤션, 모음곡, 평균율 클라비어 곡집을 거쳐야 한다”고 강조한다.

쉬프 리사이틀의 특징은 ‘당일 공개되는 프로그램’에 있다. 보통은 리사이틀에 연주되는 곡의 모음인 ‘프로그램’은 공연 기획 당시부터 정해지기에 연주 전 1~2개월, 혹은 1~2년 전에도 공개된다. 하지만 쉬프는 이런 관행을 따르지 않는다. 그는 “자유와 즉흥성을 바탕으로, 그날의 상태, 기분, 공연장의 음향, 악기에 따라 프로그램을 정한다”면서 “공연의 프로그램이 또 하나의 작품이기 때문”이라고 말한다.

그는 바흐, 하이든, 모차르트, 베토벤, 슈베르트 등 ‘위대한 작곡가’들의 악보가 가득 담긴 무거운 가방을 들고 다니며, 그날그날 리사이틀의 프로그램을 정한다. 자신도 “나의 레퍼토리는 매우 방대하다”고 말하며 무대 위에 올라 그의 몸 안에 축적된 악보들을 하나씩 꺼내놓는다. 수천 페이지에 달하는 악보를 새기는 아날로그적 과정이다. 디지털 기기와 인공지능(AI)을 통해 음악을 파편적으로 소비하고, 태블릿으로 악보를 읽는 요즘에는 보기 힘든 음악 철학이다.

쉬프는 “학생들이나 젊은 음악가들이 아이패드로 연주하는 모습을 보면 어딘가 낯설고 불편한 느낌이 든다. 아이패드는 콘서트 무대에 어울리는 물건이 아니라고 생각한다”며 “나까지 디지털이나 AI가 가져온 시대 흐름의 일부가 되고 싶지 않다”고 솔직한 이야기를 들려줬다.

그는 이어 “수십 년 동안 함께해 온 악보는 마치 오랜 친구와도 같다”며 “오래된 종이를 손으로 넘길 때 느껴지는 감각은 저를 기쁘게 한다. 아이패드를 만질 때는 그런 감정이 생기지 않는다”고 했다. 그러면서 “바흐와 베토벤을 디지털로 대체할 수는 없다. 그리고 AI가 그들처럼 작곡할 수 있으리라고는 믿지 않는다”고 덧붙였다.

공연 프로그램을 당일에 공개하는 것 역시 ‘아날로그적 직관’의 정점이다. 원칙을 깬 적은 한 번도 없지만, 이번 리사이틀 프로그램에 대한 힌트는 있다. 그는 본지에 “이번에도 분명히 바흐를 연주할 것”이라고 귀띔했다. 그의 모든 길은 ‘바흐’로 통하기 때문이다.

“바흐가 후대 작곡가들에게 끼친 영향을 보여주고 싶다”는 쉬프는 “모차르트와 베토벤에게서 그것이 분명히 드러나고, 하이든은 바흐의 아들 카를 필리프 에마누엘 바흐(C. P. E. Bach)의 영향을 더 많이 받았다”고 말했다.

‘시대의 거장’으로 존재하는 그는 자신의 연주를 넘어 다음 세대를 위한 ‘가교(Building Bridges)’ 역할을 자처한다. 한국인 피아니스트 문지영, 박재홍이 그의 제자이기도 하다. 완벽한 기술, 콩쿠르의 우승, 화려한 커리어보다 그가 더 중요하게 여기는 가치는 분명하고 간결하다.

“음악에 대한 사랑, 의미 있고 개성 있는 것을 말할 수 있는 능력, 그리고 그것을 다른 이들과 나누고자 하는 열망과 관대함이죠.”