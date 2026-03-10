[헤럴드경제=최원혁 기자] 한석준 아나운서가 공공장소에서 이어폰 없이 영상을 시청하는 노인들을 옹호하는 발언이 온라인에서 논쟁을 일으켰다.

최근 한석준은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 한 누리꾼의 글을 인용하며 의견을 밝혔다. 앞서 한 이용자는 “공공장소에서 유튜브를 이어폰 없이 보는 노인들을 보면…”이라는 글을 올렸고 해당 게시물은 온라인에서 빠르게 확산됐다.

이에 대해 한석준은 “너무 미워하지 마세요. 이어폰으로 듣기 힘드실 수도 있어요. 아직 그 나이가 아니라 저도 잘 모르지만요”라고 적었다. 이 글은 약 280만 조회 수를 기록, 이후 관련 게시물이 온라인 커뮤니티로 퍼지면서 누리꾼들 사이에서 찬반 논쟁이 이어졌다.

일부 누리꾼들은 한석준의 발언에 비판적인 반응을 보였다. “나이는 벼슬이 아니다”, “한석준님은 대중교통 안 타고 다니지 않냐. 뭘 크게 트는지도 모른다”, “겪어보지 않은 사람은 모르는 고통”, “공공장소에서 큰 소리로 영상을 틀어 놓는 것은 예의가 아니다” 등의 의견이 나왔다.

반면 노인들의 상황을 이해해야 한다는 목소리도 적지 않았다. “귀가 좋지 않아 이어폰을 끼고 듣는 것이 더 힘들 수 있다”, “노인들은 이어폰 착용 자체가 불편한 경우가 많다”, “가족의 도움 없이는 사용이 어려울 수 있다” 등의 의견도 나왔다.

한편 영국에서는 대중교통에서 이어폰을 사용하지 않고 영상이나 음악을 재생할 경우 최대 1000파운드(약 198만원)의 벌금을 부과하는 방안이 추진되고 있다.