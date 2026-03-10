10일 ‘울산세계음식문화관’ 개관 이탈리아·태국 등 6개국 미식 입점 음식·풍경·문화 공존하는 새 명소

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 낮에는 햇빛으로 반짝이는 은빛 물결을 보며, 밤에는 화려한 도심 야경을 감상하며 세계의 음식을 맛볼 수 있는 ‘울산세계음식문화관’이 문을 열었다.

울산시는 10일 울산 도심의 태화강을 가로지르는 ‘울산교’에서 전국 최초 교량 위 미식 공간인 ‘울산세계음식문화관’ 개관식을 가지고 운영에 들어갔다.

세계음식문화관은 보행자 전용도로로 구도심과 신도심을 잇는 울산교 상부에 각각 52㎡ 면적의 가설건축물 4개 동으로 태화강 경관과 어우러지게 조성됐다.

제1호관에는 카페가 들어섰고, 제2호관에는 우즈베키스탄과 멕시코 음식점이, 제3호관에는 태국과 베트남 음식점이, 제4호관에는 일본과 이탈리아 음식점이 각각 들어섰다. 탁 트인 태화강을 바라보며 이탈리아, 우즈베키스탄, 멕시코, 태국, 베트남, 일본 등 6개국의 정통 음식을 즐길 수 있다.

우즈베키스탄 음식점은 울산시와 우호 교류 협력을 맺은 페르가나주(州)와의 협력을 바탕으로 울산시설공단이 현지 종사자 2명을 직접 고용해 운영한다.

베트남과 태국 음식점은 결혼이민자가 운영하며, 멕시코·이탈리아·일본 음식점은 입찰을 통해 선정된 음식점 경영자들이 수준 높은 미식을 선보인다. 카페는 노인일자리 기관인 울산 중구시니어클럽에서 운영한다.

영업은 월요일을 제외하고 매일 오전 11시부터 오후 8시까지이며, 나라별 전통음식 2~3가지 메뉴가 제공된다.

이번 세계음식문화관 조성은 ‘세계인이 살고 싶은 문화도시 울산’을 위한 노력의 일환으로, 외국인 주민이 울산 인구 100명당 2.7명에 달하는 다문화 사회 통합에도 도움이 될 것으로 기대된다.

울산시는 세계음식문화관 개관을 계기로 태화강국가정원 탐방과 수변 레저 활동, 세계 미식 체험을 잇는 생태 관광 코스로 육성해 나갈 방침이다.

김두겸 울산시장은 “세계음식문화관이 울산 시민과 울산을 찾는 관광객들에게 이색적인 장소가 되면서 외국인 근로자의 정주 여건 제고에도 기여할 것”이라고 말했다.