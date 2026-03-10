돌봄통합지원법 시행 대비 의료·요양·복지 통합지원 기반 마련

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 10일 시청 대강당에서 ‘부산형 통합돌봄 비전선포식’을 열고, ‘시민이 살던 곳에서 건강하고 행복하게 생활하는 15분 돌봄도시 부산’ 실현을 위한 정책 비전과 추진 방향을 설명했다.

이번 선포식은 오는 27일 시행되는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’(약칭 ‘돌봄통합지원법’)에 대응하고, 초고령사회 진입과 1인 가구 증가 등에 따른 돌봄 수요 확대에 대비하기 위해 마련됐다.

그간 돌봄은 의료·요양·복지·주거 등 영역별로 분절 제공되면서 퇴원 이후 일상 복귀 과정에 공백이 생기거나 서비스간 연계가 매끄럽지 못하다는 지적이 있었다. ‘부산형 통합돌봄’ 본격 시행으로 방문진료, 방문간호, 식사 등 필요한 서비스가 끊김 없이 제공되고, 공공·민간자원 연결로 돌봄 사각지대가 최소화될 전망이다.

이날 선포식에는 박형준 시장과 시의원, 구·군 단체장, 국민건강보험공단과 국민연금공단, 사회복지관협회 재가노인지원서비스센터 지역자활센터 장기요양재택의료센터 등 돌봄 현장 기관들이 참석해 부산형 통합돌봄 비전을 발표하고 기관간 업무협약을 체결했다.

의료·요양·복지 서비스를 통합적으로 연계·지원하는 ‘부산형 통합돌봄’은 돌봄이 필요한 시민 누구나 이용할 수 있다. 시는 비용지원 대상을 중위소득 70% 이하에서 중위소득 100% 이하로 확대하고, 기존 퇴원환자안심돌봄, 병원안심동행, 생애말기안심동행, 가사지원, 식사지원, 돌봄활동가 양성·지원 외에 주거환경개선과 방문운동 서비스를 추가해 전국 공통 30개 서비스와 통합 제공할 예정이다.

또 장기요양재택의료센터를 10곳에서 28곳으로 늘리고, 퇴원환자 연계 병원을 82곳으로 확대해 거동 불편 노인과 퇴원 후 회복 환자를 대상으로 방문진료 체계를 강화하기로 했다. 특히 재가노인지원서비스센터, 마을건강센터 등 시 특화기관을 활용한 지역완결형 의료와 지역밀착형 돌봄 서비스를 제공할 계획이다. 시는 서비스 지원 인원이 1만5000명에서 5만명까지 늘어날 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 “이제 돌봄은 개인이나 가족만의 책임이 아니라 지역사회가 함께 짊어져야 할 공동의 과제”라며 “시민이 살던 곳에서 건강하고 행복한 ‘15분 돌봄도시 부산’을 완성하겠다”고 말했다.