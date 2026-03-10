2026년 ‘LIPS’ 운영기관에 선정 국고 연계 ‘라이콘기업’ 성장 유도

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산경제일자리진흥원이 중소벤처기업부가 추진하는 혁신 소상공인 투자 연계 프로그램인 ‘LIPS(Lifestyle biz Incubator Program for Strong enterprise)’ 운영기관으로 선정됐다.

LIPS는 민간투자와 정부 정책자금을 연계해 성장 가능성이 높은 소상공인을 발굴·육성하는 민관 협력형 프로그램이다.

울산경제일자리진흥원은 이번 LIPS 운영기관 선정에 따라 지역 기반의 생활문화 분야 혁신기업인 ‘라이콘(LICORN: Lifestyle & Local Innovation uniCORN)’ 기업으로 성장시켜 나갈 계획이다.

특히 진흥원의 창업지원 인프라와 지역 기업 네트워크를 활용해 성장 잠재력이 높은 기업가형 소상공인을 발굴하고, 투자 연계와 정책자금 지원을 확대해 멘토링과 판로 지원 등 단계별로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

사업은 민간 투자 이후 정책융자를 연계하는 ‘LIPSⅠ’과 창업기획자(AC)가 발굴한 유망 소상공인에게 사업화 자금을 지원하는 ‘LIPSⅡ’로 운영한다.

울산경제일자리진흥원 관계자는 “LIPS 운영을 통해 지역 기반 브랜드 기업이 경쟁력 있는 라이콘기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.