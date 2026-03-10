아고다 봄꽃 축제 기간 숙박 데이터 분석 여의도 축제 기간 검색량 225%↑… 1위

다가오는 봄꽃 여행, 역시 서울 여의도가 인기 1위를 차지했다. 2위 싸움은 구례-광양 꽃 대궐 벨트에서 벌어졌고, 태안 튤립이 눈에 띄는 상승세를 보였다. 제주와 여수가 뒤를 이었다.

10일 아고다 검색 데이터 분석에 따르면, 서울은 4월 8일부터 4월 12일까지 개최되는 ‘영등포 여의도 봄꽃축제’ 기간 동안 숙소 검색량이 225% 증가했다. 영등포구청에 따르면 지난해 약 300만명이 해당 축제를 방문한 것으로 집계됐다. 방문객들은 봄꽃 외에 푸드트럭과 버스킹 공연, 포토존 등을 즐길 수 있다.

구례는 오는 14~22일 산수유 축제, 28~30일 ‘구례 300리 벚꽃축제’를 잇따라 연다. 벚꽃축제 기간 중 숙소 검색량이 164% 증가했다. 7개 주요 경관 지점을 연결하는 129㎞ 벚꽃길을 따라 가족, 친구, 연인과 함께 봄나들이를 즐기면서 스탬프 투어, 캠프닉(캠핑+피크닉), 연날리기 체험 등도 할 수 있다.

오는 13~22일 열리는 ‘광양 매화축제’ 기간 동안 광양 지역 숙소 검색량은 127% 늘었다. 특히 올해는 전시 및 체험형 콘텐츠를 중심으로 문화 프로그램을 확대 운영한다. 엄재권 화백 특별전부터 국내 대표 미디어아트 작가 8인의 설치·체험 전시, 교육기관 연계 학생 공연 프로그램 등을 통해 기존에 ‘꽃을 보기만 하는 축제’에서 ‘남도 문화를 체험하는 축제’로 거듭난다.

태안은 세계적 명성을 지닌 ‘태안 세계튤립꽃박람회’ 기간(4월 1일~5월 6일) 숙소 검색량이 87% 증가했다. 유채꽃 명소로 알려진 제주도는 ‘서귀포 유채꽃 국제걷기대회’ 기간(오는 28~29일) 역시 76%의 검색 증가율을 기록했다.

여수는 3월 28~29일 열리는 ‘여수 영취산 진달래축제’ 기간 숙소 검색이 50% 증가했다. 축제 기간에는 산 일대를 분홍빛과 보랏빛으로 물들이는 진달래 군락을 만날 수 있다. ‘런트립’ 트렌드를 반영한 12㎞ 트레일 레이스와 인기 가수 축하 공연, 화전 만들기 체험, 느린우체통 편지보내기 등이 진행된다.

