기가 와이파이7·AI 5 셋톱박스 미니멀리즘 공간조화 높은 평가

SK브로드밴드는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 기가 와이파이 7, AI 5 셋톱박스 등으로 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 10일 밝혔다.

지난해 일본 ‘굿디자인 어워드’에 이어 올해 iF 디자인 어워드까지 이어진 쾌거다.

SK브로드밴드는 미니멀리즘을 기반으로 한 ‘공간 조화 설계 디자인’ 개념을 도입했다. 기존 통신 장비가 가졌던 차갑고 기술 중심적인 이미지에서 벗어나, 거실이나 방 등 일상 공간에 자연스럽게 어우러지는 ‘홈 오브제’로 재탄생했다.

기가 와이파이 7은 안테나를 와이파이 신호에 최적화된 각도로 고정한 뒤 정사각형 판 안에 내장했다. 기본형인 L자형 구조는 벽걸이 TV 후면에도 쉽게 부착할 수 있도록 디자인됐다. 또 환기구는 공기 흐름만으로도 발열량을 줄여줄 수 있게 설계됐다.

AI 5 셋톱박스는 무광 블랙의 미니멀한 디자인이 특징이다. 상단에 있던 버튼과 로고를 숨겨, 전자기기 특유의 기계적인 인상을 줄였다. 이를 통해 공간 속에서 자연스럽게 어우러지는 형태를 구현했다. 나아가 셋톱박스 사용 시 노출되기 쉬운 케이블 정리를 위해 후면 일부를 절삭하고, 상판으로 가리는 구조를 적용했다. 고객은 케이블이 보이지 않는 깔끔한 환경에서 셋톱박스를 이용할 수 있다.

SK브로드밴드는 이번 수상을 계기로 ‘AI 미디어 기업’이라는 브랜드 전략을 구체적으로 실현할 계획이다. 송정범 SK브로드밴드 마케팅전략 담당은 “이번 수상은 단순히 제품의 외형적 아름다움을 인정받은 것을 넘어, 고객의 일상 공간에 자연스럽게 스며들고자 했던 우리의 브랜드 철학이 세계 무대에서 통했다는 증거”라며 “앞으로도 AI 미디어 기업으로서 기술과 디자인이 완벽히 조화된 고객 경험을 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다. 고재우 기자