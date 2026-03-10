음성으로 가전 및 IoT 기기 제어 AI홈·빌트인 가전 B2B 건설 공략

LG전자가 지난해부터 포스코이앤씨의 아파트 브랜드 ‘더샵’ 1만 세대에 인공지능(AI)홈 허브 ‘씽큐 온’(사진)을 공급했다고 10일 밝혔다. 아파트에 특화된 AI홈 설루션 공급을 늘려 B2B 사업 성장을 가속화한다는 방침이다.

생성형 AI를 탑재한 씽큐 온은 사용자와 일상 언어로 대화하며 맥락을 이해하고, 생활 패턴을 학습·예측한다. 사용자는 LG전자 가전과 다양한 사물인터넷(IoT) 기기를 마치 대화하듯 음성으로 간편하게 제어할 수 있다.

예를 들어 “에어컨 끄고 로봇 청소기 돌려줘. 그리고 한 시간 후에 제습기 틀어줘”라는 복잡한 명령을 기억하고 실행한다. 여러 가전을 한 번에 켜고 끄거나 “침실에 있는 조명 모두 꺼줘” 등 공간별로 기기를 제어하는 것도 가능하다.

LG전자가 AI홈 플랫폼 ‘씽큐’ 앱을 통해 제공하는 아파트 특화 기능 ‘우리 단지 연결’ 서비스가 적용된 세대도 올해 1분기 기준 30만 세대를 돌파했다. 이는 분당·일산·중동·평촌·산본 등 1기 신도시 전체 아파트 수를 상회하는 규모다.

사용자는 해당 서비스를 통해 ▷엘리베이터 호출 ▷주차 위치 확인 ▷조명·난방·환기·콘센트·가스밸브 제어 ▷방문 이력 확인 ▷커뮤니티 시설 예약 등을 할 수 있다. ‘씽큐 온’과 함께 사용하면 앱을 조작할 필요 없이 음성만으로 다양한 편의 기능을 간편하게 제어할 수 있다.

LG전자는 이처럼 고품질 빌트인 가전과 아파트에 특화된 AI홈 설루션을 함께 제공하며 B2B 건설 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다.

해외에서도 현지 주거환경에 특화된 AI홈 설루션을 선보였다. 북미 건설사 고객(빌더)을 위해 주택 내 가전과 공조 시스템을 통합 관리하는 ‘LG 씽큐 프로’가 대표적이다.

건물 관리자는 씽큐 프로의 전용 대시보드로 단지 내 가전과 공조 시스템 등을 실시간 관제해 운영 효율을 극대화할 수 있다. 입주민도 제품의 이상 징후를 조기 파악하고 원격으로 A/S를 접수할 수 있다.

노범준 LG전자 HS AI홈솔루션사업개발담당은 “LG전자만의 독보적인 가전 기술력에 AI홈 플랫폼 ‘씽큐’와 허브 ‘씽큐 온’을 결합한 통합 설루션을 앞세워 최적의 공간 경험을 제공하고 B2B 시장 공략을 가속화할 것”이라고 말했다. 김현일 기자