[헤럴드경제=조용직 기자] 타이틀리스트가 완전히 새롭게 재설계된 2026년형 ‘플레이어스 S(Players S)’ 스탠드백 시리즈를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 플레이어스 S 시리즈는 플레이어스 S5(Players S5)와 플레이어스 S5 스테이드라이(Players S5 StaDry) 두 가지 모델로 구성된다.

브랜드에 따르면 플레이어스 S5는 이동 중에도 흔들림 없이 탄탄하게 고정되도록 개선했으며, 기존 대비 넓어진 바닥과 3개의 내부 지지 구조를 적용해 어떤 지면에서도 안정적으로 서 있도록 했다. 더 넓어진 탑 커프와 바닥까지 닿는 풀렝스 칸막이를 적용해 클럽 간 간섭을 줄이고, 더욱 정돈된 수납 환경을 구현했다. 이는 라운드 중 클럽을 꺼내고 넣는 동작을 보다 부드럽게 만들어 준다.

함께 출시되는 플레이어스 S5 스테이드라이는 스탠드백은 지퍼까지 심실링(Seam-sealing) 처리된 방수 설계를 적용해 우천 시에도 안정적인 방수력을 보여준다. 기존 S5의 설계 철학과 구조적 완성도는 그대로 유지하면서, 스탠드백 전체에 방수 기능을 더해 다양한 환경에서의 활용도를 확장했다.