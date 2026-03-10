결제수수료·노후차 교체 등 4개 사업 추진 거제·양산 제외 16개 시군 감차 병행

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 고물가와 구인난으로 위기를 맞은 택시업계의 경영난을 해소하고 도민 이동권 보장을 위해 올해 예산 73억원을 투입한다고 10일 밝혔다. 이번 지원은 지난해보다 6억원 늘어난 규모로 종사자 이탈을 막고 대중교통 사각지대를 보완하는 데 초점을 맞췄다.

도는 카드 결제수수료 지원, 택시 감차 보상, 법인택시 종사자 처우개선비 지급, 노후 택시 교체 지원 등 4개 사업을 본격 추진한다. 우선 소액 결제에 따른 수수료 부담을 덜고자 35억원을 들여 1만원 이하 카드 결제 시 발생하는 수수료 전액을 보전한다. 이는 2011년부터 시행한 사업으로 카드 결제 기피 현상을 방지해 이용객 편의를 높이는 효과를 내고 있다.

택시 공급 과잉을 해소하기 위한 감차 사업에는 19억6000만원을 배정했다. 제5차 택시 총량계획에 따라 거제와 양산을 제외한 16개 시·군에서 단계적으로 감차를 진행하며, 실거래가 수준의 보상금을 지급해 업계 수익 구조를 개선할 계획이다.

열악한 근무 환경 탓에 이탈하는 법인택시 기사를 붙잡기 위한 처우개선 사업도 계속한다. 5년 이상 근무한 무사고 종사자 2050명을 대상으로 월 5만원의 수당을 지급하며 총 12억5000만원을 편성했다. 도는 시군 자체 지원금을 포함하면 종사자가 체감하는 지원 규모는 최대 10만원 선이 될 것이라고 설명했다.

안전한 운행 환경을 위한 노후 택시 교체 사업은 6억5000만원을 들여 650대 규모로 진행한다. 차령이 만료된 차량을 LPG 신차로 바꿀 때 대당 100만원을 보조한다. 특히 올해부터는 사고나 재난으로 파손된 차량도 차령과 관계없이 지원 대상에 포함해 현장의 건의 사항을 정책에 반영했다.

서병수 경남도 교통정책과장은 “택시가 심야 시간과 농어촌 지역의 핵심 교통수단인 만큼, 예산 투입이 서비스 질 향상과 안전한 교통 환경 조성으로 이어지도록 관리를 강화할 방침”이라고 밝혔다.