[헤럴드경제=나은정 기자] 인도네시아 수도 인근의 세계 최대 규모 폐기물 매립지에서 폭우로 쓰레기 더미가 붕괴해 최소 5명이 숨지고 4명이 실종됐다.

10일(현지시간) AFP·AP 통신 등에 따르면 지난 8일 오후 인도네시아 수도 자카르타 외곽도시 브카시에 있는 반타르게방 매립지 4구역에서 쓰레기 더미가 무너지는 사고가 발생했다.

이 사고로 매립지에서 작업 중이거나 쉬고 있던 쓰레기 수거 차량 운전기사와 노점 상인 등 5명이 사망, 4명이 실종됐다.

사고는 지난 주말 폭우가 계속 내린 뒤 50m 높이의 쓰레기 더미가 무너지면서 일어났다. 구조 당국은 실종자를 찾기 위해 구조대원 300명과 중장비를 사고 현장에 투입했다.

반타르게방 매립지는 세계에서 가장 큰 개방형 폐기물 처리 시설로 자카르타에서 나오는 쓰레기 약 7000톤가량을 매일 받아 처리한다. 자카르타와 주변 위성도시에는 약 4200만명이 거주하며 하루에만 약 1만4000톤의 쓰레기가 나오는 것으로 알려졌다.

사고 당시에는 축구장 380여 개에 해당하는 약 274만㎡ 부지에 5만5000톤에 달하는 쓰레기가 쌓여 있었던 것으로 전해졌다.

하니프 파이솔 누로픽 인도네시아 환경부 장관은 2008년부터 노천 매립장 운영을 금지했는데도 이를 방치한 자카르타 주정부를 비판했다. 그는 현지 방송 콤파스TV와 인터뷰에서 “반타르게방 매립지는 자카르타 행정 구역에 속하는 만큼 그들(자카르타 주정부)이 책임을 져야 한다”고 말했다.

앞서 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령도 지난달 인도네시아의 매립지 대부분이 2028년까지 수용 한계를 초과할 것이라고 밝힌 바 있다. 그는 향후 2년 안에 쓰레기를 소각해 전기를 생산하는 34개의 폐기물 에너지화 시설을 건설하는 데 약 35억 달러(약 5조1000억원)를 투입할 것이라고 강조했다.

한편 인도네시아에서는 2005년에도 인도네시아 자바섬 반둥 인근 쓰레기 매립지에서 붕괴 사고가 발생해 인근 마을 주택 60여 채가 매몰되거나 파손됐고, 31명이 숨지고 수십 명이 실종됐다.