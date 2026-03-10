코웨이 렌탈 결합 시 최대 120만원 할인 “라이프케어 서비스 유연하게 선택-전환”

[헤럴드경제=강문규 기자] 프리미엄 실버케어 전문 기업 코웨이라이프솔루션이 코웨이 렌탈 제품 결합 시 최대 120만 원 렌탈료 할인과 프리미엄 서비스 혜택을 담은 ‘코웨이라이프699’를 출시했다고 10일 밝혔다.

‘코웨이라이프699’는 코웨이 렌탈 제품과 결합해 현재 필요한 생활 혜택을 제공받으면서, 고객이 필요한 시점에 다양한 라이프케어 서비스로 전환해 활용할 수 있는 상품이다. 코라솔은 ‘코웨이라이프599’, ‘코웨이라이프499’에 이어 혜택을 강화한 프리미엄형 상품을 선보이며 라인업을 확대했다.

이번 신상품은 코웨이 제품 렌탈과 연계해 약정 기간 동안 최대 120만 원의 렌탈료 할인 혜택을 받을 수 있다. 예를 들어, 신제품 ‘아이콘 정수기 3’ 렌탈과 함께 코웨이라이프699 상품에 가입하면 월 1만 원대 렌탈료로 정수기 이용이 가능하다. 특히 오는 4월까지 진행되는 코웨이 연중 최대 할인 행사인 코웨이페스타 기간에 가입할 경우, 추가 할인 혜택이 적용돼 최대 6개월간 렌탈료 부담 없이 사용할 수 있다.(렌탈료 할인은 약정 기간 60개월 기준)

상품 서비스 구성도 프리미엄 혜택을 중심으로 강화했다. 상조 서비스를 이용할 경우 장례지도사를 포함한 의전관리인 10명을 지원하며, 전국 무료 리무진 및 버스 제공 등 고품격 장례 의전 서비스를 마련했다.

또한 상조 서비스 외에도 고객 선택에 따라 자녀 결혼, 여행, 크루즈, 펫 등 다양한 서비스로 전환해 활용할 수 있으며, 헬스케어·요양·세무 컨설팅 등 일상생활 전반에 폭넓게 활용 가능한 멤버십 서비스도 제공한다.

코라솔은 신상품 출시를 기념해 오는 5월까지 가입 고객을 대상으로 10만 원 렌탈료 추가 할인 혜택을 제공하는 프로모션도 진행한다.

자세한 상품 정보와 가입 상담은 코라솔 공식 홈페이지 또는 전국 코웨이갤러리 매장 및 코디 매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.

김명곤 코라솔 대표는 “코웨이라이프699는 상조 서비스 외에도 고객이 필요로 하는 라이프케어 서비스를 유연하게 선택하고 전환할 수 있도록 구성한 프리미엄 상품”이라며 “앞으로도 고객 니즈에 맞춘 차별화된 상품을 중심으로, 일상에 도움이 되는 다양한 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.