회사 소유 GPU 활용해 만든 ‘AI 랩’ 오픈 유출 걱정 없이 사용, 기술 내재화 효과

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 회사가 소유한 그래픽처리장치(GPU)를 활용한 자체 인공지능(AI) 툴인 ‘AI 랩(AI LAB)’개발에 성공해 오픈했다고 10일 밝혔다.

이번에 자체 개발해 오픈한 AI LAB의 기존 AI 툴과의 차이점은 회사가 소유한 ‘사내 GPU’를 활용한다는 점이다. 이는 기술유출 등의 보안 걱정 없이 사내에서 자유롭게 공유가 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 자체 보유한 GPU를 활용함으로써 직원들이 활용하면 할수록 자체 GPU에 AI를 활용한 정보들이 축적됨으로써, 기술 내재화를 이루는 효과가 있다.

또한 사내에서 AI를 활용한 사례들이 대부분 문서를 활용한 점에 착안해 사내 지적재산권이 있는 도면 같은 자료들도 자유롭게 입력할 수 있도록 기능을 단순화했다.

GS건설은 이번에 개발한 AI LAB과 기존에 사용중인 외부 AI툴을 업무 성격에 따라 다양하게 활용하는 ‘하이브리드 AI 전략’을 통해 전 직원이 AI를 자유롭게 업무에 활용할 수 있도록 하고, 궁극적으로는 AI를 활용해 실제 업무 혁신 및 새로운 비즈니스 창출까지 이어질 수 있도록 꾸준히 지원할 계획이다.

GS건설 관계자는 “AI 활용은 단순한 기술이 아닌, 업무혁신을 위한 전략적 선택”이라며 “직원들이 AI를 자유롭게 활용하고, 그 경험을 서로 공유할 수 있는 문화를 적극적으로 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

한편 허윤홍 GS건설 대표는 올해 현장 시무식에서 일상 업무속에서 AI를 활용한 실질적 역량을 확보해 건설업의 본질적 경쟁력 강화를 강조했다. 이번 AI LAB 오픈은 이러한 경영 기조의 연장선에서 추진된 디지털 전환의 일환이다.