7대 성장 산업 기반 철저한 ‘옥석 가리기’ 액티브 전략으로 시장의 판도 변화 적극 대응

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성액티브자산운용은 ‘KoAct 코스닥액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 10일 밝혔다.

삼성액티브자산운용은 코스닥 시장을 단순한 종목의 집합이 아닌, 대한민국의 ‘7대 핵심 성장 동력’으로 재정의했다. 구체적으로는 ▷바이오 ▷우주항공∙방산 ▷반도체 소재∙부품∙장비 ▷로봇 ▷ESS∙에너지 ▷인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ▷미디어엔터∙소비재 업종 등이다. 이를 통해 약 1800여개의 코스닥 상장사 중 삼성액티브가 엄선한 약 800여개의 ‘핵심 유니버스’를 구축했다는 설명이다.

해당 ETF는 ‘성장주와 가치주의 균형 잡힌 투자’에 초점을 맞췄다. 코스닥은 변동성이 크고 밸류에이션 부담이 높다는 편견을 깨기 위해 포트폴리오의 70~80%는 고성장주에 집중하되 나머지 20~30%는 이익 성장 대비 저평가된 ‘숨은 가치주’로 채울 계획이다.

삼성액티브자산운용은 코스닥 상위주보다는 중소형주를 파격적으로 선보였다. 주요 편입 종목으로는 ▷큐리언트(바이오) ▷성호전자(전기전자) ▷비에이치아이(에너지) 등이다. 가치주로 평가받는 ▷성우하이텍(자동차) ▷CJ 프레시웨이(음식료) 등도 포함됐다. 상장 초기에는 총 57개 종목을 담아 운용할 예정이며, 포트폴리오는 ETF 운용에 따라 실시간으로 변경될 수 있다.

운용을 총괄하는 김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 20년 경력을 바탕으로 KoAct 코스닥액티브를 운용할 예정이이다. 리서치센터의 시니어 애널리스트들과 액티브 ETF 운용역 전원이 참여하는 전담 태스크포스(TF)가 같이 지원할 예정이다.

김 본부장은 “코스닥은 인구 구조의 변화, 에너지 전환, AI 혁신 등 세상의 모든 변화가 가장 먼저 투영되는 역동적인 시장”이라며 “발로 뛰며 확인한 기업 탐방 결과를 바탕으로 ‘숨은 보석’을 발굴하는 데 전력을 다할 것”이라고 말했다.