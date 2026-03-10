벤지다민염산염 성분으로 인후염 및 구강 통증 완화

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아제약은 영유아부터 사용할 수 있는 ‘챔푸 구강 스프레이’를 출시했다고 10일 밝혔다.

건강보험심사평가원에 따르면 5세 미만 영유아 10만 명 중 약 84%가 감기를 경험할 정도로 감기에 취약하며, 0~9세 다빈도 질병 상위 10개 중 4개가 인후 및 구강 관련 질환일 만큼 영유아의 해당 부위 관리가 시급한 실정이다.

신제품 챔푸 구강 스프레이의 주성분은 벤지다민염산염으로 인후와 구강, 잇몸의 염증을 완화하고 발치 전후의 통증 완화에도 효과적이다. 특히 이 제품은 만 6세 미만 영유아도 사용할 수 있도록 안전성을 고려해 설계되었으며, 연령에 따라 권장되는 분무 횟수만큼 1일 2~6회까지 구강에 직접 분사해 사용하면 된다.

동아제약은 영유아의 낮은 복약순응도를 고려해 제품에 달콤한 딸기향을 적용했으며, 패키지에는 친숙한 판다 캐릭터를 배치해 아이들이 약에 대해 느끼는 거부감을 줄였다. 해당 제품은 일반의약품으로 분류되어 별도의 처방전 없이 전국 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 “영유아들이 가장 많이 겪는 질환 중 상당수가 감기 관련 인후 질환인 만큼, 영유아부터 안심하고 사용할 수 있는 챔푸 구강 스프레이가 아이들의 건강 관리에 큰 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.