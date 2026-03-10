[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사 김현 의원(더불어민주당)이 지난 9일 주최한 ‘우주항공 분야 인력양성 정책토론회’가 산·학·연·관에서 온 관계자들의 뜨거운 관심 속에 성료됐다.

김 의원과 우주항공청(청장 오태석), 한국항공우주연구원(원장 이상철, 이하 ‘항우연’)과 공동으로 마련한 이날 토론회는 국회의원회관 제3세미나실에서 열띤 토론이 이어졌다.

토론회는 ▲안형준 과학기술정책연구원(STEPI) 연구위원 ▲문인상 한국항공우주연구원(KARI) 책임연구원 ▲이도형 한양대학교 교수가 각기 발제자로, ▲권현준 우주항공청 국장 ▲박재필 나라스페이스 대표 ▲김오종 세종대학교 교수 ▲조황래 비츠로넥스텍 상무 ▲박동하 한국과학기술원(KAIST) 박사 등이 패널로 참여했으며, 참석자들은 “뉴 스페이스(New Space) 생태계를 선도하기 위해선 인재 수급이 관건”이라는 데 한목소리를 내며 정책당국의 적극적 관심을 촉구했다.

이날 토론회는 우주항공 분야의 현업인, 대학 학부생들이 참석해 생생한 현장의 이야기를 털어놓아 의미를 더했다는 평가다.

토론자로 참석한 박재필 나라스페이스 대표는 “우주항공 분야는 실제 우주로 발사하는 시스템을 최대한 빨리, 그리고 많이 체험해보는 것이 가장 중요하다”며 실패의 노하우가 쌓이는 것도 필요하다고 강조했다. 특히, 지난 2012년 1.4억 원을 투자해 설립한 회사가 현재 시총 4천억 원이 넘는다며, 정부가 너무 비용만 생각하지 말고, 10년을 묵혀두면 4천 배로 뛰는 주식이라 생각하고 항공우주 산업에 투자를 해달라고 호소했다.

안산시에 위치한 우주항공 기술기업 비츠로넥스텍 조황래 상무 역시“산업생태계를 위해선 꾸준한 발사를 해야 하고, 국가 차원에서 해당 산업에 꾸준히 의지를 보이면 기업에서도 지속적 투자와 인력양성이 가능할 것”이라며 “그 부분을 부탁 드린다”라고 강조했다.

한양대 에리카 캠퍼스에서 항공우주학회 동아리 대표를 맡고 있는 박미희 학생은 국내의 열악한 발사 연습 환경을 거론하기도 했다.

박 대표는 “미국은 중고등학교, 대학교를 나눠서 발사대회나 학술교류 등이 체계적으로 이뤄지는 데 비해 우리나라는 대학 동아리에서 학우들이 봉사 형태로 발사를 진행하고 있다”며 “ 그마저 수도권에는 발사를 할 수 있는 구역이 없다보니 저희는 무거운 짐을 끌고 고흥까지 5~6시간 다녀와야 한다”고 어려움을 토로했다. 박 대료는 “이런 부분들을 감안하여 수도권에서도 마음껏 발사대회나 학술교류를 진행할 수 있도록 관심을 가져달라”고 촉구했다.

한편 이날 발제자로 나선 안형준 과학기술정책연구원(STEPI) 연구위원은 글로벌 혁신 역량을 강화하는 시스템 전환의 관점에서 항공우주 인력의 정책 방향이 설정돼야 함을 강조하면서, ▲거버넌스 정립 ▲전략적 인력수요 계획 수립 ▲국제적 개방성 확대 ▲인재순환을 통한 다양성 확보 등 네 가지를 제안했다.

안 연구위원은 “이재명정부의 국정과제에도 우주개발이 비중 있게 들어가 있고, 실제 국가경제 발전에 많은 부분 추진력을 더할 수 있는 분야가 우주항공산업”이라고 강조하며 “지금까지 우리나라 정책은 ‘양적 목표와 프로그램 확대’에는 성공해 왔지만, 앞으로는 ‘질적 역량 강화’하는 데 목표를 두고, 창의·도전 문화를 더 체계적으로 설계하고 반영해나갈 필요가 있다”고 밝혔다.

두 번째 발제자인 이도형 한양대학교 교수 역시 교내 ERICA 캠퍼스의 산·학·연 교육 모델을 소개하며 항공우주 산업의 생태계 활성화를 위한 제도 개선 과제로 세 가지를 제안했다. 이 교수는 “산·학·연·지 연계모델과 예산의 과감한 지원, 그리고 정책 차원의 규제 개선 등 삼박자가 이뤄지면 현장에 즉시 투입 가능한 최우수 우주항공 인재가 양성될 수 있을 것”이고 “그것이 국가 균형발전에도 부합할 것”이라고 자신했다.

이날 토론회를 주최한 김 의원은 “항공우주산업은 고도의 전문성과 경험 축적이 필요하기에 장기적으로 충분한 잠재인력을 양성하는 전략이 중요하다”며 “우주항공산업이 산업적 효과가 커야 그만큼 인재도 몰린다. 오늘 논의되는 다양한 의견을 정책과 입법 과정에 충실히 반영하겠다”고 약속했다.