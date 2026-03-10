호주 허쥬마 56%·램시마군 58% 점유…압도적 처방 1위 뉴질랜드 정부 입찰 석권…항암제 포트폴리오 시장 선점 현지 맞춤형 전략·우호적 제도 환경 기반 영향력 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 판매 중인 자가면역질환 및 항암제 제품들이 호주와 뉴질랜드에서 가파른 성장세를 보이며 오세아니아 시장 영향력을 빠르게 확대하고 있다.

10일 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 2025년 3분기 기준 유방암·위암 치료용 바이오시밀러 ‘허쥬마((성분명 트라스투주맙)’는 호주에서 56%의 점유율을 기록했다. 오리지널 제품을 포함해 총 6종의 제품이 경쟁 중인 호주 트라스투주맙 시장에서 허쥬마는 나머지 제품들의 합산 점유율을 상회하는 독보적인 성과를 거두고 있다.

자가면역질환 치료제 부문에서도 괄목할 만한 성과가 이어졌다. 자가면역질환 치료제 ‘램시마(성분명 인플릭시맙)’와 피하주사제형 ‘램시마SC’는 호주에서 58%의 합산 점유율을 기록했다. 특히 램시마SC는 2021년 출시 당시 5% 수준이었던 점유율이 3년 만에 29%까지 치솟으며 연평균 약 80%의 성장률을 기록 중이다. 신규 제품인 ‘스테키마(성분명 우스테키누맙)’ 역시 출시 한 분기 만에 12%의 점유율을 달성하며 시장에 안착했다.

이러한 성과는 호주 현지 제약 시장의 특성을 고려한 맞춤형 전략이 주효했던 것으로 분석된다. 셀트리온 호주 법인은 의료진 대상 세미나와 학회 참가 등을 통해 주요 이해관계자와의 네트워크를 강화하고, 안정적인 공급망을 구축해 제품 신뢰도를 높여왔다.

또한 바이오시밀러에 우호적인 호주의 제도적 환경도 성장에 힘을 보탰다. 호주의 의약품급여제도(PBS)는 오리지널 의약품 처방 시 별도의 승인 절차가 필요한 반면, 바이오시밀러는 간소화된 처방 코드(Streamlined Code)를 활용할 수 있어 의료진의 처방 편의성이 높다.

인접 국가인 뉴질랜드에서도 시장 선점이 가속화되고 있다. 허쥬마는 뉴질랜드 트라스투주맙 시장에서 100%에 가까운 점유율을 기록 중이며, 항암제 ‘베그젤마(성분명 베바시주맙)’ 또한 81%의 높은 점유율을 유지하고 있다. 이는 현지 정부 입찰 기관인 ‘파막(Pharmac)’과의 원활한 소통을 통해 지속적으로 입찰 수주에 성공한 결과다.

셀트리온은 향후 데노수맙 성분의 ‘스토보클로’와 ‘오센벨트’ 등 고수익 신규 제품을 순차적으로 출시해 마케팅 시너지를 극대화할 방침이다. 기존 제품의 브랜드 인지도를 발판 삼아 후속 제품의 조기 시장 안착을 추진한다는 전략이다.

김지태 셀트리온 남부아시아 담당장은 “호주와 뉴질랜드 내 주요 제품의 안정적인 성장세로 오세아니아 시장 내 입지가 한층 강화됐다”며 “제품 포트폴리오 확대와 맞춤형 마케팅 역량 강화를 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.