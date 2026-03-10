2025년에 이어 고등학생 수학여행 경비 1인당 20만 원 지원... GC 재능학교, 금빛학교 등 미래 인재 양성 프로그램 운영...학교 시설 개선, 유치원 지원 등으로 쾌적한 교육환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 올해 유치원 및 초·중·고등학교와 기타 학교 등 50개교를 대상으로 교육경비보조금 17억 2800만 원을 지원한다.

구는 올해 교육경비보조금으로 ▲고등학교 수학여행 경비 지원 ▲금빛학교 ▲GC 재능학교 ▲학교 교육환경 개선 ▲유치원 지원 등 5개 교육 사업을 추진할 계획이다.

‘고등학교 수학여행 경비 지원 사업’은 2025년에 서울시 자치구 최초로 추진한 사업이다. 경제적 부담 감소 등의 이유로 학부모의 높은 호응을 받았다. 이에 올해도 관내 6개 고등학교의 수학여행 참가 학생 약 1,050명을 대상으로 학생 1인당 20만 원씩, 총 2억 1천만 원을 학교에 지원할 계획이다.

또한 2019년부터 관내 일반 4개 고등학교에 자율적인 진학프로그램을 운영하기 위해 교육경비를 지원하는 ‘금빛학교’에도 총 4억 원을 지원한다. 구는 이를 통해 공교육을 내실화하고 학부모 사교육비 경감에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이와 관련 구 관계자는 2026학년도 서울시 등 4년제 주요 대학의 수시전형으로 관내 학생 162명이 합격해 진학 경쟁력을 지속적으로 제고했다고 설명했다.

아울러 구는 특성화고·특목고 대상 GC 재능학교 지원에 8천만 원을 투입하고 관내 15개 유치원에 시설 개선, 교구 구입, 체험활동 지원 명목으로 3,800만 원을 지원한다. 각급 학교의 교육환경 개선 및 국제바칼로레아(IB) 학교 육성을 위해서는 10억 원 등의 교육경비보조금을 적극 투입할 방침이다.

한편 지난해 교육경비보조금이 투입됐던 ‘각급 학교 특색 프로그램’은 올해부터 운영되는 ‘금천교육협력특화지구’의 대표적인 사업으로 진행할 예정이다.

이와 관련 구는 서울특별시 교육청 공모사업에 선정되어 시비 8,400만 원을 확보했다고 설명했다. 과학동아리 운영, 문화예술 교육 등 학교에서 희망하는 맞춤형 프로그램 운영을 지원한다.

구 관계자는 “이번 사업들은 미래 세대를 위한 투자“라며, ”앞으로도 교육경비를 적재적소에 지원해 공교육에 대한 신뢰를 높이고, 학생들에게 양질의 교육환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.