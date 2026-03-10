“미사일 기지 80% 제거…드론 생산시설도 공격” “이란 지도자 누가 될지 아무도 몰라” 모즈타바 인정 안 한 듯

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 단기간에 끝날 것이라고 전망하면서도, 이란이 완전히 패배할 때까지 군사 공세를 늦추지 않겠다는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사 연설에서 “이 전쟁은 꽤 빨리 끝날 것(That’s going to be finished pretty quickly)”이라고 말했다.

그는 지난달 28일 시작된 미·이스라엘의 대이란 군사 작전 성과를 언급하며 “이 일이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 특히 이란의 미사일 전력에 큰 타격을 입혔다고 강조했다. 그는 “우리는 그들의 미사일 기지와 발사대를 약 80% 제거했다”며 “지금은 미사일 발사가 미미한 수준”이라고 말했다.

이어 “미사일 전력은 확 제거됐고 드론들도 격추됐다”며 “우리는 이란의 드론 생산 시설을 공격하고 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이번 군사 작전이 “몇몇 사람(이란 지도부)을 제거하기 위한 여정”이라며 “단기간의 작전이 될 것”이라고도 말했다.

또 “이란은 큰 강대국으로 여겨졌지만 우리는 그들을 완전히 박살 냈다”며 “그들의 테러 지도자들은 이미 사라졌거나 곧 사라질 때를 카운트다운하고 있다”고 주장했다.

특히 그는 “이제 그 나라의 지도자가 누가 될지 아무도 알지 못한다”고 말해 눈길을 끌었다. 이는 미·이스라엘 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이의 후계자로 차남 모즈타바 하메네이가 선출됐다는 보도에도 불구하고 이를 인정하지 않는 듯한 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 “그들이 언제 항복할지 모르겠지만 이틀 전에 항복했어야 했다”며 “그들에게는 이제 남은 것이 없다”고 주장했다.

다만 그는 “우리는 여러 측면에서 이미 이겼지만 충분히 이기지는 않았다”며 전쟁 종료를 언급하기에는 아직 이르다는 인식도 드러냈다.

트럼프 대통령은 “우리는 적이 완전히, 그리고 결정적으로 패배할 때까지 공세를 누그러뜨리지 않을 것”이라고 말했다.