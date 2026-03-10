CDP 글로벌 기후변화 대응 평가 탄소감축·재생에너지 사용 등 우수 ‘물 경영’ 평가 최상위 등급 획득

[헤럴드경제=김현일 기자] LG디스플레이가 탄소배출 감축 노력을 인정 받아 기후변화 대응 우수 기업에게 수여되는 ‘탄소경영 섹터 아너스’에 10년 연속 선정됐다.

다우존스 지속가능경영지수(DJSI)와 함께 글로벌 지속가능성 평가로 꼽히는 탄소정보공개프로젝트(CDP)는 10일 2025년 전 세계 주요 기업들의 환경경영 평가 결과를 공개했다.

LG디스플레이는 ▷온실가스 감축·관리 노력 ▷기후변화 대응 시나리오 고도화 ▷재생 에너지 사용 비율 확대 등 주요 부문에서 상위 등급인 ‘리더십 A-’를 받았다. 이로써 10년 연속 IT 부문 상위 기업인 ‘탄소경영 섹터 아너스’에 이름을 올렸다.

‘2050 탄소중립’을 목표로 하고 있는 LG디스플레이는 2030년까지 탄소 배출량을 2018년 대비 53%, 2040년까지 67% 감축하는 중장기 로드맵을 실행하고 있다.

이를 위해 온실가스 감축 설비 투자·도입을 지속하고, 디지털 전환(DX) 기반 설비 운영 최적화를 통해 전력 사용량 절감에 주력하고 있다.

지구온난화지수(GWP)가 낮은 공정가스 개발을 위해 관련 기관과의 협력도 이어가고 있다. 재생에너지 전환 역시 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

한편, LG디스플레이는 CDP 물 경영 평가에서도 최상위 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다. 2030년 용수 재이용률 87% 달성을 위해 재이용을 늘리고, 수자원 데이터 및 관리 성과를 투명하게 공개한 점이 높은 평가를 받았다.

LG디스플레이는 앞으로도 탄소중립 이행과 수자원 관리체계 고도화를 지속 추진하며 환경경영 역량을 더욱 강화한다는 방침이다.