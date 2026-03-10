3차 금융업권 생산적 금융협의체 개최 “조직·인력 개편 등 현장 친화적이어야” 생태계 관점의 종합적 지역투자도 강조

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 금융기관에 생산적 금융 손실에 대한 과감한 면책이나 인사 불이익 제거를 검토하라고 지시했다. 생산적 금융과 관련해 조직·인력 개편이나 핵심성과지표(KPI) 개선을 추진하되 현장 직원의 의사결정에 실질적인 도움이 되는지를 중점적으로 살펴야 한다고 강조했다.

금융위원회는 9일 권대영 부위원장 주재로 제3차 금융업권 생산적 금융협의체 회의를 열고 지주사, 보험사, 증권사, 정책금융에 이같은 당부사항을 전했다고 밝혔다.

이날 회의에는 신한·하나·BNK금융지주, 미래에셋·하나증권, 삼성생명, 메리츠화재, 한국산업은행, 중소기업은행의 생산적 금융 담당 임원 등이 참석했다.

“무늬만 생산적 금융 안 돼…내재화해야”

권 부위원장은 “최근 중동 상황으로 유가 등 국내외 시장 변동성이 매우 커졌다. 이럴 때일수록 흔들림 없는 시장 안정에 만전을 기하는 것이 중요하다”면서도 “금융업계가 생산적 금융 대전환을 통해 화석연료 중심 에너지 구조를 재생에너지로 전환하거나 국토불균형 시정에 적극 참여하는 방식으로 실물경제 구조 변화를 뒷받침하는 역할을 해야 한다”고 강조했다.

그는 최근 은행권의 기업대출 증가 등을 평가하며 “향후 시장의 관심은 생산적 금융 전환 과정에서 ‘어떤 금융사가 진정한 승자가 될 것인지’가 될 것”이라고 전망했다. 그러면서 “단순한 지원 규모 수치보다는 유망한 산업·기업·지역을 선점해 발굴하고 지원한 실적이 수익으로 이어지고 이를 통해 주주로부터 금융사·경영진의 경쟁력을 평가받게 될 것”이라고 덧붙였다.

권 부위원장은 이날 각 금융사가 조직·인력 개편 및 KPI 개선과 함께 산업경쟁력을 분석하는 조직이나 전문 인력의 판단이 의사결정에 반영될 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다고 주문했다. 이어 국민성장펀드에 참여하는 금융기관에 대한 면책특례를 소개하며 금융사별 생산적 금융 관련 면책 도입을 제안했다. 정부 차원의 면책이 필요한 경우 구체적으로 건의해 달라고도 했다.

지방의 주력산업과 5극3특 균형성장 전략에 맞는 금융 지원이 필요하다는 점도 역설했다. 그는 “지역은 열정과 훌륭한 산업이 있지만 금융 접근성이 떨어지고 학계·산업 네트워킹 부족, 인재부족 등의 문제가 있다”면서 지역투자도 생태계 관점에서 종합적 지원이 이뤄지도록 해달라고 당부했다.

권 부위원장은 “생산적 금융 대전환이 ‘무늬만 생산적 금융’이 되지 않기 위해 금융사 스스로 제도화·체계화해 생산적 금융 DNA를 내재화하는 것이 가장 중요하다”면서 각 사의 실질적 변화를 촉구했다.

참석 기업들, 생산적 금융 추진 실적 공유

이날 회의에선 주요 참석자들이 생산적 금융 추진 계획과 주요 실적을 공유했다.

먼저 신한금융은 지주 내 생산적금융 사무국, 은행·증권·캐피탈·자산운용 등 자회사 내 전담 조직을 만들고 유관임원 평가와 영업점 KPI에 생산적 금융 지원 실적을 반영하는 등 추진·지원 체계를 완비했다고 전했다. 그 결과 올해 2월 말 기준 생산적 금융에 3조1600억원의 자금을 투입해 연간 목표의 18.6%를 조기 달성하는 등 계획 대비 초과 진도율을 기록하고 있다는 설명이다.

하나금융도 생산적 금융 전담조직 신설과 함께 현장 동기부여를 위해 KPI와 인센티브 체계를 개편했다. 또한 산업 이해도 연수와 업무 매뉴얼 제작∙배포 등을 통해 생산적 금융 추진 동력이 현장에까지 안착될 수 있도록 지원 중이다. 실질적인 자금 공급을 위해 이달 중 그룹 공동으로 5000억원 규모의 에너지∙인프라 펀드를 결성할 계획이다.

BNK금융은 생산적 금융 심사 지원을 위한 산업별 자문단을 마련한다. 지역 모험자본 공급 확대를 위해 ‘부울경(부산·울산·경남) 미래성장전략산업펀드’를 조성하고 민관협력체도 구성할 계획이다. 자회사와 영업점 성과평가를 신용 여신 중심으로 재편하고 지역 균형발전을 위해 동남권 집중 지원 산업 분야 지원 시 추가 성과를 인정하는 방안 등을 추진한다.

미래에셋증권은 모험자본 투자 확대를 유도하기 위해 관련 KPI를 신설하고 내부 보상체계 정비를 검토하는 등 조직 전반의 참여를 위해 노력하고 있다. 종합투자계좌(IMA) 운용 및 신성장금융 관련 전담 조직도 신설했다. 이를 통해 올해 모험자본을 1조6000억원 이상 투자해 모험자본 비율을 19% 수준 이상으로 유지하는 것이 목표다.

하나증권은 증권업계 최초로 2000억원(잠정) 규모의 민간 벤처모펀드 결성을 추진해 미래 성장 산업과 지역 혁신 기업에 모험자본을 공급하는 기반을 마련하고 있다. 기업의 성장단계별 맞춤형 금융 설루션을 제공하는 등 혁신 벤처기업 지원 체계도 갖췄다. 이를 바탕으로 연내 5000억원 규모의 모험자본을 공급할 계획이다.

삼성생명은 첨단산업과 관련 밸류체인(가치사슬), 사회기반시설 위주로 생산적 금융 확대를 추진한다. 실행력 제고와 체계적인 성과 관리를 위해 전담조직 지정, KPI 설정 등 내부 지원체계를 마련했다. 향후 생산적 금융 관련 자체 펀드 설정을 추진하고 정기 임원협의체를 통한 투자계획과 실적 등을 점검할 예정이다.

메리츠화재는 올해 1월 신설한 그룹 차원의 생산적 금융 태스크포스(TF)를 통해 유망 투자 사업 발굴 시너지를 극대화하고 있다. 모험자본 공급 확대를 위한 전담 조직 신설과 함께 심사 전문 인력을 확충하고 관련 조직 평가지표와 성과보상체계를 개편해 생산적 금융 실행력을 강화할 방침이다. 그룹 전체로는 6조원 규모의 자금을 국민성장펀드 등에 투자할 계획이다.

산은은 국민성장펀드의 성공적 운영을 위해 5대 금융지주, 기은과 첨단전략산업기금의 딜소싱과 기관 간 공동지원 협업방안을 체계적으로 마련하고 있다. 아울러 올해 국민성장펀드 연계지원 특별상품을 포함해 총 90조원 규모의 여신상품을 마련해 첨단전략산업 경쟁력 강화와 지역기업·주력산업 육성 등을 지원할 계획이다

기은은 올해 1월 IBK형 생산적 금융 TF를 발족한 데 이어 지난달 IBK 국민성장펀드 추진단, IBK 코스닥 밸류업·브릿지 프로그램 등 맞춤형 지원 체계를 구축했다. 이와 함께 경영실적 평가 기준에 생산적 금융 추진실적 평가를 신설‧강화했다. 올해부터는 지방 장기근속 우대방안을 마련해 지역 산업 생태계 조성도 적극 지원할 방침이다.